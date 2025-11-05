Bilaspur Train Accident: 1997 में हुई अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस हादसे की याद ताजा, 81 यात्रियों की गई थी जान

मुख्यालय स्तर से ही अधिकृत जानकारी दी जा सकती है। कोरबा के किसी व्यक्ति के विषय में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। मेमू से ज्यादातर यात्री बिलासपुर की ओर आना-जाना करते हैं। उनकी यात्रा कम दूरी की होती है। यह ट्रेन कोरबा से बिलासपुर के बीच स्थित सभी छोटे-बड़े स्टेशनों पर रुकती है। हॉल्ट पर भी इसका संक्षिप्त ठहराव होता है। इधर रेलवे की ओर से जारी बयान में इस ट्रेन दुर्घटना में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है लेकिन अभी तक इन यात्रियों के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।