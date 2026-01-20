20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Burning Auto: चलती ऑटो में लगी भीषण आग, यात्रियों ने छलांग लगाकर बचाई जान, देखें VIDEO

Burning Auto: चलती ऑटो में अचानक भीषण आग लग गई। समय रहते यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 20, 2026

चलती ऑटो बनी आग का गोला (photo source- Patrika)

चलती ऑटो बनी आग का गोला (photo source- Patrika)

Burning Auto: कोरबा जिले के मड़वारानी पहाड़ी पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पहाड़ी पर चढ़ते समय एक चलती हुई ऑटो-रिक्शा में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठने पर ऑटो-रिक्शा में बैठे यात्री घबरा गए और सभी ने अपनी जान बचाने के लिए बाहर छलांग लगा दी। डीजल पाइप फटने से लगी आग ने कुछ ही पलों में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।

खुशकिस्मती से, इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। यह घटना उरगा थाना इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि ऑटो-रिक्शा ड्राइवर अपने परिवार और दूसरे यात्रियों के साथ मड़वारानी पहाड़ी पर जा रहा था। जैसे ही ऑटो-रिक्शा पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, डीजल पाइप अचानक फट गया, जिससे आग लग गई। गाड़ी से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं। हालात को भांपते हुए ड्राइवर और सभी यात्री खुद को बचाने के लिए चलती हुई ऑटो-रिक्शा से बाहर कूद गए।

Burning Auto: इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आस-पास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि ऑटो-रिक्शा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कोरबा CSP प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि ऑटो में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 07:02 pm

Published on:

20 Jan 2026 07:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Burning Auto: चलती ऑटो में लगी भीषण आग, यात्रियों ने छलांग लगाकर बचाई जान, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder News: बार-बार फोन लगा रही थी युवती, सनकी युवक पहुंचा और कत्ता से कर दी हत्या… घर में मची चीख-पुकार

आरोपी तक पहुंची पुलिस (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

प्यार से नफरत तक..! शादीशुदा युवक ने प्रेमिका की हत्या की

प्यार से नफरत तक..! शादीशुदा युवक ने प्रेमिका की हत्या की, रिश्तों का खौफनाक अंत, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
कोरबा

कोरबा समेत प्रदेशभर में 151 करोड़ का धान जाम

उठाव नहीं, जगह नहीं… धान खरीदी के आखिरी दौर में व्यवस्था फेल, कोरबा समेत प्रदेशभर में 151 करोड़ का धान जाम(photo=[patrika)
कोरबा

Crime: माता-पिता नहीं थे घर पर, बंद कमरे में बेटी के साथ जो हुआ… वारदात से सनसनी

korba crime news
कोरबा

CG News: कुसमुंडा खदान में भीषण हादसा, हाईड्रोलिक सिलेंडर फटा, ऑपरेटर की मौत 2 अन्य घायल

कोयला उत्पादन की रफ्तार धीमी! SECL तकनीकी निदेशक ने किया निरीक्षण, लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं खदान...(photo-patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.