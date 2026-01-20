Burning Auto: चलती ऑटो में लगी भीषण आग, यात्रियों ने छलांग लगाकर बचाई जान, देखें VIDEO

खुशकिस्मती से, इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। यह घटना उरगा थाना इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि ऑटो-रिक्शा ड्राइवर अपने परिवार और दूसरे यात्रियों के साथ मड़वारानी पहाड़ी पर जा रहा था। जैसे ही ऑटो-रिक्शा पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, डीजल पाइप अचानक फट गया, जिससे आग लग गई। गाड़ी से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं। हालात को भांपते हुए ड्राइवर और सभी यात्री खुद को बचाने के लिए चलती हुई ऑटो-रिक्शा से बाहर कूद गए।