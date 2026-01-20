Burning Auto: चलती ऑटो में लगी भीषण आग, यात्रियों ने छलांग लगाकर बचाई जान, देखें VIDEO

चलती ऑटो बनी आग का गोला (photo source- Patrika)
Burning Auto: कोरबा जिले के मड़वारानी पहाड़ी पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पहाड़ी पर चढ़ते समय एक चलती हुई ऑटो-रिक्शा में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठने पर ऑटो-रिक्शा में बैठे यात्री घबरा गए और सभी ने अपनी जान बचाने के लिए बाहर छलांग लगा दी। डीजल पाइप फटने से लगी आग ने कुछ ही पलों में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।
खुशकिस्मती से, इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। यह घटना उरगा थाना इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि ऑटो-रिक्शा ड्राइवर अपने परिवार और दूसरे यात्रियों के साथ मड़वारानी पहाड़ी पर जा रहा था। जैसे ही ऑटो-रिक्शा पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, डीजल पाइप अचानक फट गया, जिससे आग लग गई। गाड़ी से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं। हालात को भांपते हुए ड्राइवर और सभी यात्री खुद को बचाने के लिए चलती हुई ऑटो-रिक्शा से बाहर कूद गए।
Burning Auto: इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आस-पास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि ऑटो-रिक्शा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कोरबा CSP प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि ऑटो में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग