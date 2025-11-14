डकैतों ने घर में मचाया उत्पात! परिवार के 11 लोगों को बंधक बनाकर पूछते रहे… कहां हैं सौम्या चौरसिया के 5-7 करोड़?

परिवार के मुखिया शत्रुघ्न के सामने चाकू अड़ा दिया। डकैत शत्रुघ्न से पूछ रहे थे कि उन्होंने सौम्या चौरसिया का धन कहां छिपा रखा है? शत्रुघ्न ने जब रुपए होने से इनकार तो डकैतों ने उसे डराया धमकाया और घर में जमीन के भीतर रुपए छिपाने के संदेह पर शत्रुघ्न के मकान में बेडरूम समेत चार जगहों पर खुदाई की। डकैतों ने बाथरूम तक को नहीं छोड़ा। उसे भी खोद डाला। घर से जो डेढ़ लाख रुपए डकैत ले गए हैं, उसे शत्रुघ्न ने अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए रखा था। बता दें कि पिछली सरकार में सीएम ऑफिस में सौम्या चौरसिया उप सचिव थीं।