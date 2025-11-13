हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, 10 लाख से अधिक की डकैत कर हुए फरार

10 लाख के जेवरात और नकदी लूटी (photo source- Patrika)
CG Robbery News: बालको थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनगुड़ा के तराईडांड बस्ती में बुधवार की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक ग्रामीण के घर में घुसकर परिवार के लोगों को बंधक बना लिया और नकदी व जेवरातों सहित करीब 10 लाख रुपए से अधिक की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना के बाद यहां के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बालको पुलिस जांच शुरू कर दी है।
ग्राम पंचायत सोनगुड़ा के तराईडांड बस्ती निवासी ग्रामीण शत्रुघन दास के घर यह वारदात हुई। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे अचानक 15 से 20 की संया में नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए। उनके पास तलवार, गुप्ती, देशी कट्टा और पिस्तौल जैसे हथियार थे। घर के भीतर एक साथ घुसे बदमाशों ने परिवार के लोगों की कनपटी पर हथियार अड़ाकर धमकाया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए डकैती की घटना को अंजाम दिया है।
बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर में दाखिल होते ही परिवार के लोगों को धमका कर चुप करा दिया। किसी को विरोध करने का मौका तक नहीं मिला। सभी बदमाश नकाब और दस्ताने पहने हुए थे, जिससे उनकी पहचान छिपी रही। वारदात के दौरान बदमाशों ने शत्रुघ्न दास के परिवार के सभी सदस्यों के साथ महिलाओं के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दिया था और डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
बुधवार की सुबह जैसे ही ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर सीएसपी, थाना प्रभारी, डॉग स्क्वॉड और साइबर सेल की टीम पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित किया है। संभावित स्थानों पर दबिश भी दी जा रही है।
CG Robbery News: बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद शत्रुघ्न दास के घर में बेटी की शादी होनी तय थी, जिसकी तैयारी के लिए घर मे रखे गए 1.50 लाख रुपए नकदी और लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात बदमाश लूटकर फरार हो गए। रात को मकान मालिक ने दरवाजे पर आहट सुनकर बिल्ली होने की आशंका पर दरवाजा खोला। इतने में बाहर खड़े बदमाशों ने घर में घुसते ही परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया और उन्हें हथियारों के बल पर धमकाया।
घर में घुसे बदमाशों ने शत्रुघ्न दास को हथियार दिखाकर घर में रखे सामानों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद बदमाशों ने घर की आलमारी, बिस्तर और अन्य जगहों पर रखे गए सामानों बिखेर दिया और घर में शादी की तैयारी के लिए रखे गए नगदी रुपए और सोने-चांदी के जेवरातों को अपने पास रख लिया। घर में काफी देर तक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए।
गांव में डकैती की घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक तलवार, परिवार को बांधने में उपयोग की गई रस्सियां, और मुंह पर चिपकाने के लिए इस्तेमाल टेप बरामद हुए हैं। साथ ही, चोरी गए पांच मोबाइल में से एक मोबाइल घर से कुछ दूरी पर मिला है।
पुलिस बाकी मोबाइलों का लोकेशन ट्रैक कर आरोपियों के बारे में पता लग रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि डकैत अपने साथ जो मोबाइल लेकर गए हैं वह अलग-अलग इलाकों में स्विच ऑफ हुए हैं। इससे अंदेशा है कि गिरोह के सदस्य डकैती के बाद अलग-अलग दिशाओं में भागे हैं।
CG Robbery News: वारदात संगठित और योजनाबद्ध ढंग से की गई है, और संभावना है कि इसमें परिवार का कोई नजदीकी व्यक्ति शामिल हो सकता है, जिसे घर के बारे में पूरी जानकारी थी। पुलिस इस पहलू को भी ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और वारदात को लेकर संदेहियों से पूछताछ भी की जा रही है।
एडिशनल एसपी नीतिश ठाकुर ने बताया कि बालको थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम, साइबर सेल और फॉरेंसिक विशेषज्ञ जांच में जुटे हैं। परिवार के लोगों का भी बयान दर्ज किया गया है, आगे की जांच की जा रही है।
