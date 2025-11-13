हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, 10 लाख से अधिक की डकैत कर हुए फरार

CG Robbery News: बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद शत्रुघ्न दास के घर में बेटी की शादी होनी तय थी, जिसकी तैयारी के लिए घर मे रखे गए 1.50 लाख रुपए नकदी और लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात बदमाश लूटकर फरार हो गए। रात को मकान मालिक ने दरवाजे पर आहट सुनकर बिल्ली होने की आशंका पर दरवाजा खोला। इतने में बाहर खड़े बदमाशों ने घर में घुसते ही परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया और उन्हें हथियारों के बल पर धमकाया।