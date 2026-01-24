Bank Strike: देशव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान, अगले 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, SBI ने दिया ये नोटिस

फाइल फोटो: पत्रिका
Bank Employee Strike: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। शनिवार से बैंकों में लगातार 4 दिन तक कामकाज ठप रहेगा। छुट्टियों और बैंक हड़ताल के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इसमें 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल भी शामिल है। इसको लेकर देश के सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी ग्राहकों को सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके अलर्ट किया है।
SBI ने अपने ऑफिसियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक नोटिस जारी कर बताया कि 'बैंक यूनियनों ने 26 जनवरी की आधी रात के बाद से 27 जनवरी तक हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि सामान्य कामकाज जारी रखने के लिए व्यवस्थाएं की है, लेकिन हड़ताल के चलते शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है।'
छुट्टियों और हड़ताल के कारण बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे जिसमें 24 जनवरी को चौथे शनिवार का अवकाश रहेगा और 25 जनवरी को रविवार की छुट्टी रहेगी। जिसके बाद सोमवार को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का अवकाश रहेगा। इसके बाद 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है।
SBI ने ग्राहकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करें। बैंक ने बताया कि नेट बैंकिंग, YONO ऐप और UPI सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। ग्राहक इन सेवाओं के जरिए जरूरी लेन-देन कर सकते हैं।
बैंक यूनियनों ने 5 डे वीक बैंकिंग लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियनों का कहना है कि 8 मार्च 2024 को IBA और यूनियनों के बीच इस पर समझौता हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इसे लागू नहीं कर रही है।
