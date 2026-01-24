Bank Strike: देशव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान, अगले 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, SBI ने दिया ये नोटिस

Bank Employee Strike: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। शनिवार से बैंकों में लगातार 4 दिन तक कामकाज ठप रहेगा। छुट्टियों और बैंक हड़ताल के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इसमें 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल भी शामिल है। इसको लेकर देश के सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी ग्राहकों को सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके अलर्ट किया है।