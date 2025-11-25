Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

2026 Holiday: 21 ऐच्छिक अवकाश समेत अगले साल में मिलेगी कुल 139 दिन की छुट्टियां, राजस्थान हाईकोर्ट का कैलेंडर जारी

2026 Holiday Calendar: हाईकोर्ट में अगले साल कुल 139 दिन का अवकाश रहेगा। इनमें 28 दिन का ग्रीष्मावकाश, रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार को छोड़कर 38 अन्य अवकाश होंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 25, 2025

फोटो: पत्रिका

High Court Calendar Released: हाईकोर्ट प्रशासन ने सोमवार को वर्ष 2026 का न्यायिक कैलेंडर जारी कर दिया। जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार आने वाले साल में हाईकोर्ट और राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में कुल 139 दिनों का अवकाश रहेगा। इनमें नियमित छुट्टियों के साथ-साथ ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ऐच्छिक अवकाश भी शामिल हैं।

2026 Vacations: ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश

जारी कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में 28 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तय किया गया है। इसके अतिरिक्त 8 दिन का शीतकालीन अवकाश भी रहेगा। इन अवकाशों के दौरान अदालतों में नियमित कार्यवाही स्थगित रहेगी हालांकि अत्यावश्यक मामलों के लिए ड्यूटी कोर्ट प्रणाली लागू रहेगी।

रविवार को होंगे ये त्यौहार

अगले वर्ष कई त्यौहार रविवार को भी आ रहे हैं। इनमें

महाशिवरात्रि,

विश्व आदिवासी दिवस,

नवरात्रि स्थापना

जैसे महत्वपूर्ण पर्व शामिल हैं। इन त्योहारों के रविवार को पड़ने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है।

Diwali 2026: दीपावली का 7 दिन का अवकाश

हाईकोर्ट के कैलेंडर में दीपावली पर लगातार सात दिनों का अवकाश निर्धारित किया गया है। इस अवधि में न्यायालय पूरी तरह बंद रहेगा। वकील और अदालतों से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह एक लंबा अवकाश होगा।

6 घोषित अवकाश और बदले में 5 कार्यदिवस

हाईकोर्ट प्रशासन ने साल 2026 के लिए छह विशेष अवकाश घोषित किए हैं। हालांकि इनकी पूर्ति के लिए पांच शनिवारों को कार्यदिवस निर्धारित किया गया है। इससे न्यायिक कार्यों का संतुलन बना रहेगा और लंबित मामलों पर प्रभाव कम पड़ेगा।

2026 Holiday list: 38 सामान्य अवकाश और 21 ऐच्छिक अवकाश

रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार को छोड़कर साल 2026 में कुल 38 सामान्य अवकाश होंगे। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 21 दिन का ऐच्छिक अवकाश निर्धारित किया गया है जिसे वे अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर सकेंगे।

Updated on:

25 Nov 2025 07:56 am

Published on:

25 Nov 2025 07:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 2026 Holiday: 21 ऐच्छिक अवकाश समेत अगले साल में मिलेगी कुल 139 दिन की छुट्टियां, राजस्थान हाईकोर्ट का कैलेंडर जारी

