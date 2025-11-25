2026 Holiday: 21 ऐच्छिक अवकाश समेत अगले साल में मिलेगी कुल 139 दिन की छुट्टियां, राजस्थान हाईकोर्ट का कैलेंडर जारी

High Court Calendar Released: हाईकोर्ट प्रशासन ने सोमवार को वर्ष 2026 का न्यायिक कैलेंडर जारी कर दिया। जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार आने वाले साल में हाईकोर्ट और राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में कुल 139 दिनों का अवकाश रहेगा। इनमें नियमित छुट्टियों के साथ-साथ ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ऐच्छिक अवकाश भी शामिल हैं।