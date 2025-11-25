Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में मौसम फिर मारेगा पलटी, 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

IMD Alert: राजस्थान में एक बार फिर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में दो दिन बारिश होने की संभावना है।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 25, 2025

IMD rain Alert

राजस्थान में बारिश की चेतावनी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राज्य में शीतलहर का दौर फिलहाल थम गया है, लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। सोमवार को राज्य के 12 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। दूसरी तरफ मौसम केंद्र के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27-28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाने व कहीं-कहीं हल्की बारिश व बूंदाबांदी होने की संभावना है।

सोमवार को न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा वनस्थली में 9.3, अलवर में 9.2, पिलानी में 9, सीकर में 8, चुरू में 7.8, श्रीगंगानगर में 9.9, नागौर में 8.2, जालोर में 9.8, करौली में 9.4, दौसा में 8.4 और लूणकरणसर में 6.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र व आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जा रहे हैं।

असमय बारिश का सिलसिला जारी

राजस्थान के अंदर इस बार करीब 4 महीने तक मानसूनी बरसात हुई। इसके बाद भी लगातार पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश होती रही। असमय बारिश होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। कई जगहों पर मूंग और धान की कटी फसलें खराब हो गईं। हालांकि, प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह के दौरान बारिश नहीं हुई, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली थी। वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है।

#WeatherNews

IMD latest forecast

राजस्थान में बाढ़

weather alert

मौसम समाचार

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

25 Nov 2025 06:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: राजस्थान में मौसम फिर मारेगा पलटी, 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

मौसम समाचार

