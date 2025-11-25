IMD Alert: राजस्थान में मौसम फिर मारेगा पलटी, 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

सोमवार को न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा वनस्थली में 9.3, अलवर में 9.2, पिलानी में 9, सीकर में 8, चुरू में 7.8, श्रीगंगानगर में 9.9, नागौर में 8.2, जालोर में 9.8, करौली में 9.4, दौसा में 8.4 और लूणकरणसर में 6.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र व आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जा रहे हैं।