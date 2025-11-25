IMD Alert: राजस्थान में मौसम फिर मारेगा पलटी, 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में बारिश की चेतावनी (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राज्य में शीतलहर का दौर फिलहाल थम गया है, लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। सोमवार को राज्य के 12 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। दूसरी तरफ मौसम केंद्र के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27-28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाने व कहीं-कहीं हल्की बारिश व बूंदाबांदी होने की संभावना है।
सोमवार को न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा वनस्थली में 9.3, अलवर में 9.2, पिलानी में 9, सीकर में 8, चुरू में 7.8, श्रीगंगानगर में 9.9, नागौर में 8.2, जालोर में 9.8, करौली में 9.4, दौसा में 8.4 और लूणकरणसर में 6.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र व आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जा रहे हैं।
राजस्थान के अंदर इस बार करीब 4 महीने तक मानसूनी बरसात हुई। इसके बाद भी लगातार पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश होती रही। असमय बारिश होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। कई जगहों पर मूंग और धान की कटी फसलें खराब हो गईं। हालांकि, प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह के दौरान बारिश नहीं हुई, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली थी। वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार