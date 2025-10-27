40 हजार बोरी धान भीगा, आज बंद रहेगी भामाशाहमंडी

जिले में असामयिक वर्षा होने से खरीफ 2025 खेतों में कटी हुई फसल प्रभावित होने की संभावना है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले की संसूचित बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड से फसल का बीमा करा रखा है, बीमित फसलों में चक्रवात, चक्रवात वर्षा, ओलावृष्टि, बेमौसम वर्षा होने से नुकसान होने पर बीमा कवर में है। बीमित किसान वर्षा स्थिति के अनुसार किसान 72 घंटे के अन्दर क्रोप इंश्योरेंस ऐप, कृषि रक्षक पोर्टल हेल्प लाइन-14447 अथवा चैटबोट नम्बर 7065514447 के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसान की बीमित फसल, कटाई से 14 दिवस तक बीमित है।