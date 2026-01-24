बड़ी खुशखबरी: सस्ते में मिलेंगे पक्के घर, लोकसभा अध्यक्ष ने किया 832 अफोर्डेबल आवासों का शिलान्यास, 67 करोड़ के विकास कार्य शुरू

832 Affordable Flats In Jagpura Kota: कोटा शहर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार सुबह 11 बजे जगपुरा क्षेत्र में 832 अफोर्डेबल आवासों के निर्माण का शिलान्यास किया। ये आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। इस योजना से शहर के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ते दामों में पक्का घर मिलने का सपना पूरा होगा।