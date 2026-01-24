24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

FREE Entry: राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कोटा में 18 साल की लड़कियों को मिलेगा ये निःशुल्क तोहफा, सिर्फ दिखाना होगा आधार कार्ड

Chambal River Front Free Entry: चंबल रिवरफ्रन्ट के पूर्वी घाट पर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए आधार कार्ड के आधार पर निशुल्क प्रवेश रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 24, 2026

Free Entry

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

National Girl Child Day 2026: राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को महिला अधिकारिता विभाग, कॉलेज शिक्षा तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से ‘लोक कलाओं के रंग-बालिकाओं के संग’ थीम आधारित कार्यक्रम का आयोजन सिआम ऑडिटोरियम नयापुरा में किया जाएगा। इसमें बालिकाओं के लिए ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

महिला अधिकारिता के उपनिदेशक मनोज कुमार मीणा ने बताया कि बालिका दिवस के उपलक्ष में जिला कलक्टर पीयूष समारिया के निर्देश पर कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से चंबल रिवरफ्रन्ट के पूर्वी घाट पर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए आधार कार्ड के आधार पर निशुल्क प्रवेश रहेगा।

शेष के लिए प्रवेश की व्यवस्था यथावत रहेगी। सिआम ऑडिटोरियम में कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें लोक कलाओं के साथ-साथ पुलिस, महिला बाल विकास, राजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं अन्य विभागों द्वारा बालिकाओं से जुड़ी एवं उनके लिए लाभप्रद जानकारियां दी जाएंगी। सम्बंधित योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

लोक चित्रांकन की प्रदर्शनी भी लगेगी

राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष में 19 से 23 जनवरी तक राजकीय कला महाविद्यालय में लोक कला जैसे मधुबनी, पिछवाई, पहाड, पच्चीकारी आदि के प्रशिक्षण के लिए 70 बालिकाओं की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Success Story: शेखावाटी क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच भाई-बहन बने डॉक्टर, नई पीढ़ी के लिए बने प्रेरणा
झुंझुनू
jhunjhunu doctor Family

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / FREE Entry: राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कोटा में 18 साल की लड़कियों को मिलेगा ये निःशुल्क तोहफा, सिर्फ दिखाना होगा आधार कार्ड

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gold-Silver Price: फिर उछले सोना-चांदी के भाव, चांदी 14 हजार महंगी, जानें लेटेस्ट रेट

gold silver
कोटा

Bank Strike: देशव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान, अगले 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, SBI ने दिया ये नोटिस

SBI Bank Closed
कोटा

Rajasthan: पत्नी और मासूम बेटे की निर्मम हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा- ‘आरोपी में मानवता लेशमात्र नहीं थी’

Kota Murder
कोटा

Kota News: सफाईकर्मी की साइलेंट अटैक से मौत, हाथ में ही रह गया झाड़ू

Kota death
कोटा

“देख लो तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं…” 7 माह की गर्भवती महिला होमगार्ड की संदिग्ध अवस्था में मौत, किया था प्रेम विवाह

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.