FREE Entry: राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कोटा में 18 साल की लड़कियों को मिलेगा ये निःशुल्क तोहफा, सिर्फ दिखाना होगा आधार कार्ड

महिला अधिकारिता के उपनिदेशक मनोज कुमार मीणा ने बताया कि बालिका दिवस के उपलक्ष में जिला कलक्टर पीयूष समारिया के निर्देश पर कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से चंबल रिवरफ्रन्ट के पूर्वी घाट पर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए आधार कार्ड के आधार पर निशुल्क प्रवेश रहेगा।