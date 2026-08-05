पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय में हुआ वृक्षारोपण



लबान. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के "हरियालो राजस्थान" अभियान के तहत मंगलवार को ग्राम पंचायत लबान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। प्रशासक एवं निवर्तमान सरपंच बुद्धि प्रकाश मीणा तथा प्रधानाचार्य ओमप्रकाश मीणा ने छात्र-छात्राओं के साथ पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी मस्तराम मीणा, एलडीसी अंजु सैनी, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।