अधिकारी बनी तो लिपिक प्रेमी को छोड़ा, तनाव में प्रेमी ने दी जान

नयापुरा थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस में शुक्रवार तड़के प्रेमिका से आहत कनिष्ठ लिपिक ने घर पर जान दे दी। पुलिस ने मृतक के सुसाइड नोट के आधार पर प्रेमिका और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
नयापुरा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अलवर हाल सिविल लाइंस निवासी प्रकाश स्वामी (28) ने गुरुवार देर रात घर में जान दे दी। तड़के एक अन्य कर्मचारी ने छत पर घूमते समय खिड़की से प्रकाश को देखा तो उसने पुलिस को सूचना दी।
नयापुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव और कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया और परिजनों को सूचना दी। शुक्रवार दोपहर परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
मृतक के छोटे भाई गोपाल स्वामी ने बताया कि उसका भाई प्रकाश स्वामी 2020 से कोटा में लिपिक की नौकरी रह रहा था। वह कोटा एडीएम सिटी कार्यालय में कार्यरत था। उसके साथ अलवर निवासी ममता कोटा में ही लिव-इन में रहती थी। प्रकाश ने ममता की पढ़ाई करवाई थी।
मृतक के रिश्तेदार जगदीश ने बताया कि 2024 में ममता की गुजरात में जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई। उसके बाद से ही उसने प्रकाश को दरकिनार करना शुरू कर दिया और वहां एक अन्य जीएसटी इंस्पेक्टर विष्णु शर्मा नाम के शख्स के साथ रहने लगी। ममता जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रकाश को टॉर्चर कर रही थी। इससे प्रकाश तनाव में रहने लगा था।
इस मामले का प्रकाश ने सुसाइड नोट में भी जिक्र किया है। ममता ने घटना के पहले भी प्रकाश को फोन कर धमकाया था। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट और सुसाइड नोट के आधार पर ममता और विष्णु शर्मा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी।
भाई-बहन परीक्षा देने गए थे
पुलिस ने बताया कि प्रकाश कोटा में उसके छोटे भाई गोपाल और बहन के साथ रहता था। दोनों भाई-बहन सरकारी भर्ती परीक्षा देने गए थे। ऐसे में प्रकाश घर पर अकेला था। इस दौरान उसने यह कदम उठा लिया।
ये लिखा सुसाइड नोट में
'मैं प्रकाश होश हवास में बयान कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में प्यार के मारे भटक-भटक कर मर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्यार है। मैंने प्यार किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया। इस चक्रव्यूह में युवक और युवती व उसका परिवार शामिल है। इन सब ने मुझे चाय का कप समझा और काम खत्म होने पर फेंक दिया। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं मेरे परिवार का सहारा था, इन्होंने छीन लिया। गुडबाय एवरी वन...'