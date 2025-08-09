एनएच-52 पर अमझार पुलिया सेफ्टी ऑडिट में मिली असुरक्षित, यातायात किया बंद



दरा जोडो पुराने पुल को तोड़कर बनाओ नया पुल, 13.57 करोड़ का प्रस्ताव

सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त कोटा के अधीक्षण अभियंता ने शुक्रवार को अमझार पुलिया के क्षतिग्रस्त और असुरक्षित होने के चलते जिला कलक्टर पीयूष समारिया को अमझार पुलिया से भारी यातायात को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि सूरत की एसवीएनआइटी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर डीओसीई डॉ. अनंत पारघी और हाई-वे इंजीनियरिंग, प्रोफेसर डीओसीई डॉ. राकेश कुमार से सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में पुलिया को भारी यातायात के लिए असुरक्षित मानते हुए भारी यातायात को अन्य मार्गों पर शिफ्ट करने, अमझार की पुरानी पुलिया को तोड़ने, आइआरसी और एमओआरटीएच के नए और वर्तमान मापदंडों के साथ नए पुल का निर्माण करने की अनुशंसा की है। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पूर्व में ही 13.57 करोड़ रुपए के पुल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस पर जिला कलक्टर ने पुल सुरक्षा समिति एवं एनएच डिवीजन कोटा की अनुशंसा के अनुसार भारी यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है।