एनएच-52 पर अमझार पुलिया सेफ्टी ऑडिट में मिली असुरक्षित, यातायात किया बंद

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कोटा-झालावाड़ के बीच दरा घाटी स्थित अमझार पुलिया एसवीएनआइटी सूरत की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में असुरक्षित पाई गई। इस पर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट और सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुशंसा के आधार पर शुक्रवार को जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने अमझार पुलिया से यातायात बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद देर रात आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया। कोटा और झालावाड़ की तरफ से वाहनों को अलग रूट से डायवर्ट कर दिया है। दरा घाटी में पुलिस बल तैनात कर दिया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर स्थित अमझार नदी की वर्षों पुरानी पुलिया को एसवीएनआइटी सूरत की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में असुरक्षित माना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर शुक्रवार को पुलिया की सुरक्षा दीवार को सही कर रहे थे, उस समय पुलिया का निरीक्षण करने पर अभियंता ने पुलिया के कभी भी टूटने का अंदेशा जताया है। इसकी सूचना विभाग ने जिला कलक्टर को दी। उसके बाद पुलिस को निर्देश मिलने पर भारी वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है।
भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकलने के लिए पुलिसकर्मियों की ओर से कहा जा रहा है। पुलिया से छोटे वाहन कार, बस को निकलने दिया जा रहा है। मौके पर मोड़क एसएचओ जाप्ते के तैनात है। भारी वाहनों के चालकों से समझाइश की जा रही है। अचानक से वाहनों को रोकने व वैकल्पिक मार्ग की सूचना देने पर वाहन चालकों को सौ से अधिक किलोमीटर का सफर अतिरिक्त तय करना पड़ेगा।
मोड़क एसएचओ उत्तम सिंह ने बताया कि पुलिया के जर्जर होने की सूचना मिली है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी वाहनों को पुलिया से निकलने से रोका जा रहा है। भारी वाहनों को झालावाड़ ही रोका जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के यातायात को भी रोक दिया गया है। कोटा से आने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकलने के लिए कहा जा रहा है।
दरा जोडो पुराने पुल को तोड़कर बनाओ नया पुल, 13.57 करोड़ का प्रस्ताव
सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त कोटा के अधीक्षण अभियंता ने शुक्रवार को अमझार पुलिया के क्षतिग्रस्त और असुरक्षित होने के चलते जिला कलक्टर पीयूष समारिया को अमझार पुलिया से भारी यातायात को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि सूरत की एसवीएनआइटी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर डीओसीई डॉ. अनंत पारघी और हाई-वे इंजीनियरिंग, प्रोफेसर डीओसीई डॉ. राकेश कुमार से सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में पुलिया को भारी यातायात के लिए असुरक्षित मानते हुए भारी यातायात को अन्य मार्गों पर शिफ्ट करने, अमझार की पुरानी पुलिया को तोड़ने, आइआरसी और एमओआरटीएच के नए और वर्तमान मापदंडों के साथ नए पुल का निर्माण करने की अनुशंसा की है। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पूर्व में ही 13.57 करोड़ रुपए के पुल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस पर जिला कलक्टर ने पुल सुरक्षा समिति एवं एनएच डिवीजन कोटा की अनुशंसा के अनुसार भारी यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है।
अब इन मार्गों से जाना होगा
कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरा के बाद अमझार नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से अब कोटा की ओर से वाहन चालकों को मंडाना से ऐट लेन पर चढ़ना होगा और चेचट से मोडक, ढाबादेह होते हुए झालावाड़ निकलना पड़ेगा। इसके अलावा चेचट से रामगंजमंडी, लेदी चौराहा होते हुए भवानीमंडी, शामगढ़ होते हुए भी मध्यप्रदेश जा सकेंगे। इसके अलावा कोटा से सांगोद रोड होते हुए खानपुर, झालावाड़ होकर भी वाहन इंदौर, भोपाल व मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में निकल सकेंगे। वाहन चालक कोटा, बारां, खानपुर, झालावाड़ होते हुए भी मध्यप्रदेश जा सकेंगे।
अमझार पुलिया सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में असुरक्षित मिली है। ऐसे में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुशंसा पर पुलिया से तुरंत प्रभाव से यातायात बंद करवा दिया है। यातायात को वैकल्पिक मार्गों से निकालने की व्यवस्था की जा रही है।
पीयूष समारिया, जिला कलक्टर, कोटा