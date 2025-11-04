Patrika LogoSwitch to English

Success Story: ऑनलाइन स्टडी से फर्स्ट अटेम्प्ट में CA बनी कोटा की उर्वशी, 12th में 95% आए तो नाना बोले ‘IAS की कर लो तैयारी…’

Inspirational Story Of CA Urvashi Mewara: कोटा की उर्वशी मेवाड़ा ने ऑनलाइन स्टडी से पहले प्रयास में सीए फाइनल परीक्षा पास कर सिटी टॉपर बनीं। 12वीं में 95% अंक आने पर नाना ने IAS की सलाह दी थी लेकिन उन्होंने कॉमर्स क्षेत्र चुना।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 04, 2025

परिवार के साथ उर्वशी की फोटो: पत्रिका

ICAI CA 2025 Result: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीए फाइनल, इंटर व फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। जिसमें कोटा के सीए स्टूडेंट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम गौरवान्वित किया है। सीए फाइनल में उर्वशी मेवाड़ा और इंटर में श्रेयश मोदी सिटी टॉपर रहे।

कोटा सीए ब्रांच के चेयरमैन सीए दीपक सिंघल ने बताया कि सीए फाउंडेशन परीक्षा में कोटा से 394 विद्यार्थी उपस्थित हुए। जिनमें से 78 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। कोटा की भाव्या पारीक प्रथम, इशिता सिंह द्वितीय और लक्ष्य जैन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

उर्वशी पहले प्रयास में बनी CA

मैं पहले प्रयास में सीए बनी है। पिता संजीव मेवाड़ा की रामपुरा में होटल है। एक बड़ा भाई है। 12वीं में 95% आए तो नाना ने आईएएस की तैयारी करने की सलाह दी थी, लेकिन कॉमर्स पृष्ठभूमि होने के कारण उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मार्ग चुना। सीए की तैयारी उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से की और रोजाना 12 से 13 घंटे नियमित अध्ययन किया। इस दौरान परिवार ने हर कदम पर पूरा सहयोग दिया। लगातार मेहनत और परिवार का विश्वास ही मेरी सफलता की कुंजी रहा। मैंने खुद पर भरोसा रखा और अपनी योजना के अनुसार पढ़ाई की।

उर्वशी मेवाड़ा, सिटी टॉपर (सीए फाइनल)

सीए इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में कोटा से कुल 405 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। जिसमें से 144 स्टूडेंट्स दोनों ग्रुपों में उपस्थित हुए। जिसमें से 21 स्टूडेंट्स ने दोनों ग्रुप पास किया। 6 स्टूडेंट्स ने सिर्फ ग्रुप 1 पास किया। 14 स्टूडेंट्स ने केवल ग्रुप 2 पास किया। वहीं 111 स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रुप 2 में उपस्थित हुए। जिसमें से 45 स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की। इस प्रकार कुल 405 स्टूडेंट्स में से 105 स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की है। सीए इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में कोटा सेंटर से श्रेयश मोदी प्रथम, भाविका तोषनीवाल द्वितीय व शर्णम राठी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

सीकासा कमेटी के चेयरमैन सीए सुधांशु उपाध्याय ने बताया कि सीए फाइनल परीक्षा में कोटा से कुल 277 स्टूडेंट्स उपस्थित हुए, जिसमें से 79 स्टूडेंट्स दोनों ग्रुपों में उपस्थित हुए। जिसमें से 13 स्टूडेंट्स ने दोनों ग्रुप पास किए। 8 स्टूडेंट्स ने सिर्फ ग्रुप 1 पास किया। 8 स्टूडेंट्स ने सिर्फ ग्रुप 2 पास किया। वहीं 127 स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रुप 1 में उपस्थित हुए, जिसमें से 35 स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की।

71 स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रुप 2 में उपस्थित हुए, जिसमें से 20 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। कोटा शहर से सीए फाइनल परीक्षा परिणाम में उर्वशी मेवाड़ा प्रथम, अरिहंत जैन द्वितीय व वेदांश गोयल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सीए उपाध्याय ने बताया कि कोटा अब केवल विज्ञान के विद्यार्थियों का ही नहीं, बल्कि कॉमर्स के विद्यार्थियों का भी प्रमुख केंद्र बन गया है। शहर के युवा चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।

Published on:

04 Nov 2025 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Success Story: ऑनलाइन स्टडी से फर्स्ट अटेम्प्ट में CA बनी कोटा की उर्वशी, 12th में 95% आए तो नाना बोले ‘IAS की कर लो तैयारी…’

