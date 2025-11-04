Success Story: ऑनलाइन स्टडी से फर्स्ट अटेम्प्ट में CA बनी कोटा की उर्वशी, 12th में 95% आए तो नाना बोले ‘IAS की कर लो तैयारी…’

सीए इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में कोटा से कुल 405 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। जिसमें से 144 स्टूडेंट्स दोनों ग्रुपों में उपस्थित हुए। जिसमें से 21 स्टूडेंट्स ने दोनों ग्रुप पास किया। 6 स्टूडेंट्स ने सिर्फ ग्रुप 1 पास किया। 14 स्टूडेंट्स ने केवल ग्रुप 2 पास किया। वहीं 111 स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रुप 2 में उपस्थित हुए। जिसमें से 45 स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की। इस प्रकार कुल 405 स्टूडेंट्स में से 105 स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की है। सीए इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में कोटा सेंटर से श्रेयश मोदी प्रथम, भाविका तोषनीवाल द्वितीय व शर्णम राठी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है।