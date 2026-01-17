Kota: हाई पैकेज की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया स्टार्टअप, प्रेणादायक है CA पल्लवी की सफलता की कहानी

शुभम कंसल कंपनियों और इंजीनियरिंग टीमों के लिए ‘परफेक्ट फिट’ टैलेंट की तलाश को आसान कर रहे हैं। आइआइटी रुड़की से ग्रेजुएट शुभम कंसल ने एक दशक तक देश-विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों में लीडरशिप भूमिकाएं निभाईं। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि किसी भी स्टार्टअप की सफलता के लिए टैलेंट डेंसिटी सबसे महत्वपूर्ण है। 2000 से अधिक टेक्निकल इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने पाया कि अक्सर फाउंडर्स, लीडर्स और स्वयं इंजीनियर्स का करीब 20 फीसदी समय सिर्फ इंटरव्यू लेने और स्क्रीनिंग करने में ही निकल जाता है।