17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: हाई पैकेज की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया स्टार्टअप, प्रेणादायक है CA पल्लवी की सफलता की कहानी

कोटा की पल्लवी गर्ग ने अपनी हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़कर स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा और अब वह देश-विदेश की कई कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 17, 2026

Photo: Patrika

कोटा की CA पल्लवी गर्ग ने हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़कर स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा और अब वह शहर ही नहीं, बल्कि देश-विदेश की कंपनियों को भी सेवाएं दे रही हैं।

एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने के बाद उनकी शादी कोटा में हुई, तो उन्होंने यहीं रहते हुए कुछ नया करने का संकल्प लिया और अपनी प्रतिभा व अनुभव का उपयोग करते हुए स्टार्टअप की शुरुआत की। पिछले दो से तीन वर्षों में ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है।

देखें वीडियो -

देश-विदेश के क्लाइंट्स को कर रही हैंडल

पल्लवी बताती हैं कि जब कार्य स्थानीय स्तर पर होता है, तो आमने-सामने बैठकर बातचीत और निर्णय लेना आसान होता है, लेकिन दूरस्थ स्थानों पर काम करते समय विश्वास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी विश्वास को बनाना और लंबे समय तक बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसमें वे सफल रही हैं।

वह बताती है कि देश के बाहर सीपीए कंपनियों के साथ उन्होंने टाई-अप किया हुआ है। ये कंपनियां उन्हें क्लाइंट्स उपलब्ध कराती हैं, जिनकी आवश्यकताओं को भारत से पूरा किया जाता है। संबंधित कार्यों को वहां की सीपीए फर्म प्रमाणित करती है। वर्तमान में उनके पास भारत के बाहर भी कई क्लाइंट्स हैं।

कोटा के शुभम परफेक्ट फिट टैलेंट की तलाश को कर रहे पूरा

शुभम कंसल कंपनियों और इंजीनियरिंग टीमों के लिए ‘परफेक्ट फिट’ टैलेंट की तलाश को आसान कर रहे हैं। आइआइटी रुड़की से ग्रेजुएट शुभम कंसल ने एक दशक तक देश-विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों में लीडरशिप भूमिकाएं निभाईं। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि किसी भी स्टार्टअप की सफलता के लिए टैलेंट डेंसिटी सबसे महत्वपूर्ण है। 2000 से अधिक टेक्निकल इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने पाया कि अक्सर फाउंडर्स, लीडर्स और स्वयं इंजीनियर्स का करीब 20 फीसदी समय सिर्फ इंटरव्यू लेने और स्क्रीनिंग करने में ही निकल जाता है।

इसी समस्या को सुलझाने के लिए शुभम ने अपना स्टार्टअप मौका शुरू किया। शुभम और उनकी टीम उम्मीदवारों की सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, बल्कि उनकी कार्यशैली का मूल्यांकन करती है। आज वे देश-विदेश की कंपनियों को ऐसे रेफरल-ग्रेड इंजीनियर्स उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे पूरी टीम का कीमती समय बचता है और वे अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर लगा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Success Story: करोड़ों में है राजस्थान की इस 8वीं पास महिला का सालाना टर्नओवर, पति का काम बंद होने के बाद शुरू किया Business
खास खबर
varsha teli

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: हाई पैकेज की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया स्टार्टअप, प्रेणादायक है CA पल्लवी की सफलता की कहानी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: कीमती धातुओं ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, निवेशकों की ‘चांदी’, एक साल में दे दिया इतने गुना रिटर्न

Gold-Silver-Price
कोटा

MP की 11 साल की बच्ची की श्वास नली में फंसी पिन, कोटा के डॉक्टर्स ने 2 मिनट में ऐसे बचाई जान

Kota-News
कोटा

Kota Suicide: कोटा में 16 साल के स्टूडेंट ने किया सुसाइड, पिछले साल फेल होने के बाद दूसरी बार दे रहा दसवीं का एग्जाम

Rajasthan-Police
कोटा

Kota: 2 बच्चों के पिता ने किया सुसाइड, ये चौंकाने वाली वजह आई सामने, 7 साल पहले हुई थी शादी

Kota Police
कोटा

चाइनीज मांझे की चपेट में आए कसार के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, हाथ में लगे 8 टांके

Kota News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.