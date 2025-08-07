अनूठा प्रदर्शन: सरकारी स्कूल के बच्चों ने हेलमेट पहनकर की पढ़ाई, जानें क्या है पूरा मामला

स्थानीय पार्षद अनुराग गौतम ने कहा कि बच्चों को हेलमेट इसलिए दिए, ताकि घटना के दौरान वे खुद को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि सरकार में बैठे प्रतिनिधियों की आंखें बंद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं है। इस मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पार्षद शालिनी गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष जयेश श्रृंगी, जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी दीपक नागर, योगेश विजय, मंडल अध्यक्ष मनीष भारद्वाज, प्रेमराज पालीवाल, धर्मवीर मेघवाल, शहजाद खान, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विशाल मेवाड़ा, यूथ कांग्रेस पदाधिकारी स्वप्निल शर्मा, छात्रसंघ अध्यक्ष अर्पित जैन सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।