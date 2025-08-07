अनूठा प्रदर्शन: सरकारी स्कूल के बच्चों ने हेलमेट पहनकर की पढ़ाई, जानें क्या है पूरा मामला

Jhalawar School Collapse: झालावाड़ में 25 जुलाई को हुए दर्दनाक हादसे में 7 मासूमों की मौत के बाद भी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने पर कांग्रेस ने बुधवार को कोटा में अनूठा विरोध-प्रदर्शन किया। श्रीनाथपुरम-सी स्थित एक सरकारी स्कूल में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव राखी गौतम के नेतृत्व में बच्चों को हेलमेट पहनाकर पढ़ाया गया ताकि छत से प्लास्टर गिरने की स्थिति में उनके सिर की सुरक्षा हो सके।
गौतम ने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार को चेताने के लिए किया है ताकि झालावाड़ जैसी त्रासदी दोबारा न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल की कक्षाओं की छतों से प्लास्टर गिर चुका है और सरिये तक नजर आने लगे हैं। ऐसे हालात में बच्चों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है।
यदि सरकार के भरोसे रहे तो जान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री खुद कोटा के हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरी। केवल सरकारी स्कूलों में जाकर फीता काटना, समारोहों में मंच पर बैठकर भाषण देना और स्वागत करवाना क्या बच्चों की जान बचा सकता है?
हादसों से बचाने के लिए यदि जरूरत पड़े तो जेब से भी पैसा देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि झालावाड़ हादसे के अगले दिन शिक्षा मंत्री फूल-मालाओं से स्वागत करवा रहे थे और मीडिया में बयान दे रहे थे कि ‘मैं अपनी जेब से पैसा दूं क्या?’ जबकि ऐसे समय में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
स्थानीय पार्षद अनुराग गौतम ने कहा कि बच्चों को हेलमेट इसलिए दिए, ताकि घटना के दौरान वे खुद को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि सरकार में बैठे प्रतिनिधियों की आंखें बंद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं है। इस मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पार्षद शालिनी गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष जयेश श्रृंगी, जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी दीपक नागर, योगेश विजय, मंडल अध्यक्ष मनीष भारद्वाज, प्रेमराज पालीवाल, धर्मवीर मेघवाल, शहजाद खान, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विशाल मेवाड़ा, यूथ कांग्रेस पदाधिकारी स्वप्निल शर्मा, छात्रसंघ अध्यक्ष अर्पित जैन सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।