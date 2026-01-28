28 जनवरी 2026,

बुधवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान, सोयाबीन, चना उड़द तेज

भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 100000 कट्टों की रही। गेहूं 20, धान 50, सोयाबीन 100, चना, उड़द बेस्ट 150 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 12500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों में 60 रुपए प्रति टिन [&hellip;]

कोटा

Shailendra Tiwari

Jan 28, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 100000 कट्टों की रही। गेहूं 20, धान 50, सोयाबीन 100, चना, उड़द बेस्ट 150 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 12500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों में 60 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2451 से 2535, धान सुगन्धा 2800 से 3301, धान (1509) 3000 से 3731, धान (1847) 2800 से 3551, धान (1718-1885) 2600 से 4051, धान (पूसा-1) 2400 से 3900, धान (1401-1846) 3400 से 3950, धान दागी 1200 से 2900, सोयाबीन 4000 से 5701, सरसों 6200 से 6700, सरसों नयी 5300 से 6400, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8000, चना देशी 4700 से 5300, चना मौसमी 4700 से 5200, चना पेप्सी 4800 से 5251, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2470, चंबल 2430, सदाबहार 2310, लोकल रिफाइंड 2220, दीप ज्योति 2325, सरसों स्वास्तिक 2630, अलसी 2470 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3100, कोटा स्वास्तिक 2790, सोना सिक्का 3040, कटारिया गोल्ड 2810 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4080 से 4150 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9050, कोटा फ्रेश 8700, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9800, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी साढ़े तीन लाख पार, सोने में भी उछाल

कोटा. सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी साढ़े तीन लाख पार हो गई, जबकि जेवराती सोने में भी उछाल रहा। चांदी के भाव 11 हजार रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 358000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 7100 रुपए प्रति की तेजी के साथ 172600, वहीं शुद्ध सोने के भाव 173400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 171500

गोल्ड (22 k) :158796

गोल्ड (20 k) : 149130

गोल्ड (18 k) : 137200

गोल्ड (14 k) : 120775

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

