चलती ट्रेन में गेट पर बैठने की कोशिश में प्रेमी युगल गिरा, महिला की मौत, नाबालिग गंभीर

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि 30 वर्षीय मृतका तीन बच्चों की मां थी और किशोर के साथ प्रेम संबंधों के चलते घर से फरार हो गई थी। दोनों पहले बिहार से दिल्ली पहुंचे और बुधवार देर रात हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में सवार हो गए। घायल किशोर ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे जब ट्रेन गुडला स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तो दोनों ट्रेन का दरवाजा खोलकर गेट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। तेज हवा के कारण अचानक संतुलन बिगड़ गया और दोनों चलती ट्रेन से नीचे गिर गए।