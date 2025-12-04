चलती ट्रेन में गेट पर बैठने की कोशिश में प्रेमी युगल गिरा, महिला की मौत, नाबालिग गंभीर

Kota Accident News
दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर चंबल नदी पार गुडला रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह चलती ट्रेन से गिरने एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक किशोर घायल हो गया। दोनों बिहार के सहरसा जिले से भागकर आए आए थे। महिला तीन बच्चों की मां थी।
आरपीएफ के एएसआइ हरिओम के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 7.15 बजे सूचना मिली कि गुडला रेलवे स्टेशन यार्ड के पास ट्रैक पर एक महिला और एक लड़का घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही आरपीएफ टीम मौके पर पहुंची और तत्परता से दोनों को एंबुलेंस की मदद से कोटा के एमबीएस अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि किशोर (17) की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है।
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि 30 वर्षीय मृतका तीन बच्चों की मां थी और किशोर के साथ प्रेम संबंधों के चलते घर से फरार हो गई थी। दोनों पहले बिहार से दिल्ली पहुंचे और बुधवार देर रात हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में सवार हो गए। घायल किशोर ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे जब ट्रेन गुडला स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तो दोनों ट्रेन का दरवाजा खोलकर गेट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। तेज हवा के कारण अचानक संतुलन बिगड़ गया और दोनों चलती ट्रेन से नीचे गिर गए।
परिजनों को दी सूचना
एएसआइ हरिओम ने बताया कि महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। चूंकि हादसे में महिला की मौत हो चुकी है, इसलिए मामला जीआरपी थाना कोटा को ट्रांसफर कर दिया गया है। जीआरपी के एएसआइ अशोक कुमार मीणा ने बताया कि परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
