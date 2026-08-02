देवरी से बीलखेड़ा माल सड़क दो साल भी नहीं चली, कराने पड़ रहे पैचवर्क

देवरी. बीलखेडामाल गांव जाने के लिए करीब 2 किलोमीटर तक पक्की सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग ने करीब दो साल पहले कराया जिसमें कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया था लेकिन आज तक उसका काम नहीं हुआ। इधर, घटिया निर्माण कार्य से सड़क बनते ही उसमें गड्ढे होने लगे, फिर पिछले साल पैचवर्क कार्य किया तो उसमें भी एक साल में ही फिर गड्ढे होगए। एक वर्ष पहले सड़क के गहरे गड्ढे पर मरहम लगाकर पैचवर्क कार्य भी किया जो भी महज कुछ महीने में धीरे धीरे उखड़ गया। इस सम्पर्क सड़क से कई गांव जुड़े हुए हैं लेकिन पूरे दो किलोमीटर सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं। कई जगह दोनों साइड से डामर निकल गया है। ग्रामीण अरविंद, जितेंद्र, मुकेश, रामसिंह, प्रमोद, माखन सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि देवरी से बीलखेड़ा माल की ओर नवम्बर 2024 में 2 किलोमीटर पक्की सड़क बनवाने का कार्य शुरू कराया गया था जिसमें सड़क निर्माण के बाद दोनों और तीन-तीन फीट साइड भरनी थी लेकिन पूरा 2 साल होने को है यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस मार्ग में देवरी की ओर सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इस बचे हुए हिस्से पर बजट के अनुसार सीसी रोड बनाने की बात विभाग द्वारा कही गई थी लेकिन यह भी नहीं बनवाई गई और ना ही सड़क की दोनों साइडों को भी नहीं भरा गया।
कीचड़ से हो रही फिसलन-
इस मार्ग पर देवरी 100 मीटर के आस-पास सड़क कार्य पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है इसमें गड्ढे हो गए हैं और बस्ती के घरों से आने वाला पानी अन्य गड्ढ़ों में भर रहा है जिससे मुख्य मार्ग पर पानी की वजह से फिसलन होती है इस मार्ग पर रोज दोपहिया वाहन चालक फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।
चारदीवारी हटाकर भरनी थी साइड
विभाग द्वारा कई किसानों से बात कर चारदीवारी को हटवाया गया तो कई किसानों की चारदीवारी नहीं हटाई गई तो वहीं कुछ किसानों ने अपने आप बिना नोटिस के विभाग के डर से करीब 5 फीट अपने खेत की पत्थर से बनी चारदीवारी को पीछे कर दिया गया। इसी तरह अन्य किसानों ने भी पत्थर की चारदीवारी हटा ली लेकिन विभाग द्वारा कई किसानों से चारदीवारी को नहीं हटाया गया।
वर्जन
सार्वजिनक निर्माण विभाग शाहाबाद के सहायक अभियंता नेतराम गुर्जर ने बताया अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के दिनों में डामरीकरण कार्य नहीं किया जा सकता। मौके पर पहुंच कर स्थिति देखी जाएगी।
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45 करोड़ की सड़क एक साल में दूसरी बार टूटी, गुणवत्ता पर सवाल यपाटन मार्ग पर करीब 45 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 22.50 किलोमीटर लंबी सड़क एक वर्ष के भीतर दूसरी बरसात भी नहीं झेल पाई। सड़क एक साल में दूसरी बार क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार सुवासा, बाजड और जमीतपुरा गांव के बीच करीब 15 स्थानों पर डामर जगह-जगह से उखड़ गया है और गिट्टी बाहर निकलने लगी है। क्षतिग्रस्त सड़क पर पैचवर्क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को सुवासा कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण विशेष रूप से रात्रि के समय वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देने से आए दिन दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग से तत्काल पैचवर्क और सड़क की स्थायी मरम्मत कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, तालेड़ा से केशोरायपाटन तक सड़क निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। निर्माण कार्य 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था और इसे सितंबर 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन सड़क के दोनों ओर लगभग डेढ़ मीटर पटरी निर्माण का कार्य अभी भी कई स्थानों पर अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार, सड़क पर लगभग एक वर्ष पूर्व डामरीकरण किया गया था, लेकिन दिसंबर 2025 में सुवासा, बाजड और जमीतपुरा के बीच करीब 20 स्थानों पर सड़क उखड़ गई थी। उस समय संवेदक द्वारा पैचवर्क कर सड़क की मरम्मत की गई थी, लेकिन मरम्मत कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं रही। परिणामस्वरूप जुलाई 2026 में दूसरी बरसात शुरू होते ही सड़क फिर से उखड़ गई और कई स्थानों पर गिट्टी निकलने लगी है। लगातार टूट-फूट के कारण सड़क धीरे-धीरे बड़े गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। इस मार्ग से प्रतिदिन करीब तीन हजार से अधिक छोटे-बड़े व भारी वाहन गुजरते हैं। यह सड़क नेशनल हाईवे 52 व मेगा हाईवे को जोड़ती है। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण वाहन चालकों, किसानों, मजदूरों और आसपास के गांवह/वें के लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। अभिषेक गुर्जर, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तालेड़ा ने बताया कि तालेड़ा से सुवासा के बीच कुछ स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है और सड़क निर्माण का कुछ कार्य अभी शेष है। संवेदक का पूरा भुगतान अभी नहीं हुआ है। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करने के निर्देश संवेदक को दे दिए गए हैं। सड़क वर्तमान में गारंटी अवधि में है और इसकी मरम्मत संवेदक द्वारा ही कराई जाएगी।