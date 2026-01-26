Rajasthan: 6 गांवों के किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 13.82 करोड़ रुपए की लागत से मिलेगा ये बड़ा लाभ

Good News For Farmers: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रविवार को सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सांगोद उपखंड के विनोद कलां में बन रहे डायवर्जन चैनल का निरीक्षण किया। कार्य की प्रगति को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने डायवर्जन चैनल के गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।