Kota: 2 बच्चों के पिता ने किया सुसाइड, ये चौंकाने वाली वजह आई सामने, 7 साल पहले हुई थी शादी

प्रतीकात्मक तस्वीर
Kota Suicide Case: कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित बृजराज कॉलोनी में एक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद शुक्रवार रात आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, मृतक का नाम महावीर सुमन (35) था, जो मजदूरी करता था। महावीर की सात साल पहले शादी हुई थी और उनके दो छोटे बच्चे भी हैं।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात महावीर और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद पत्नी नयापुरा थाने पहुंची और उसने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई। फिर जब वह घर लौटी तो पति मृत अवस्था में मिला।
महावीर सुमन का शव घर में पड़ा हुआ था और जब आसपास के लोग जमा हुए तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का खुलासा होगा।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में पाया कि महावीर ने पत्नी से झगड़े के बाद ही आत्महत्या की। ये मामला घरेलू विवाद के कारण आत्महत्या का हो सकता है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
