Kota: 2 बच्चों के पिता ने किया सुसाइड, ये चौंकाने वाली वजह आई सामने, 7 साल पहले हुई थी शादी

Kota Suicide Case: कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित बृजराज कॉलोनी में एक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद शुक्रवार रात आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, मृतक का नाम महावीर सुमन (35) था, जो मजदूरी करता था। महावीर की सात साल पहले शादी हुई थी और उनके दो छोटे बच्चे भी हैं।