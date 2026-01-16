सीकर में कलेजा चीर देने वाला मंजर: सास और तीन बहुओं की एक साथ उर्ठी अर्थी, रो पड़ा पूरा कस्बा

मोहनी देवी के दो बेटे सऊदी अरब विदेश में रहते हैं इनमें से एक बेटा कुछ समय पहले आ गए थे लेकिन एक बेटा सऊदी में ही था, उनके आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद दोनों बेटों को विदेश से बुलवाया गया। दोनों बेटों की पत्नियों की भी हादसे में मौत हो गई थी। शुक्रवार को मोहनी देवी, बरखा, तुलसी एवं चंदा देवी की अर्थियां एक साथ उठाई गई। श्मशान खाट पर चारों की चिताएं एक साथ लगाई गई। चारों को मुखाग्नि दी गई तो परिवार के लोग अपने आप को संभाल नहीं पाएं। अंतिम संस्कार में आए लोगों के बीच यह चर्चा भी रही कि परिवार के सदस्यों को एक साथ सफर नहीं करना चाहिए।