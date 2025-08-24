राजस्थान में यहां भारी बारिश का अलर्ट, सोमवार को भी स्कूल बंद रहेंगे, मकान की छत गिरी, महिला की मौत

सुल्तानपुर क्षेत्र का कोटा जिला मुख्यालय से सम्पर्क कटा रहा। मारवाड़ा चौकी रेलवे अंडरब्रिज पर लगातार दूसरे दिन भी देर शाम तक उफान होने से यातायात अवरुद्ध रहा। एक्सप्रेस हाइवे भी बंद होने से जिला मुख्यालय से सम्पर्क पूरी तरह टूट गया। बाढ़ के बाद क्षेत्र में सैकड़ों कच्चे मकान गिरने से कई परिवार बेघर हो गए। इन क्षेत्रों में 36 घंटे बाद बिजली आपूर्ति सुचारु हो सकी। कोटा शहर में दिनभर बारिश का दौर चला। कोटा में साढ़े तीन इंच (87.4) बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। कोटा बैराज के दो गेट खोलकर साढ़े 14 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। आलनिया बांध पर चादर चल गई। पीपल्दा क्षेत्र में तेज बारिश से सूखनी नदी उफान पर होने से करवाड़ व शहनावदा मार्ग बंद रहा। कुन्दनपुर में एक कच्चा मकान ढह गया।