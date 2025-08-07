World Handloom Day: नारी शक्ति ने संभाली कोटा डोरिया की कमान, नई पीढ़ी हो रही दूर

ऐसे तैयार होती है बुनकर साड़ी

इफ्ते सामजिया पिछले 12 साल से साड़ी बुनने के काम से जुड़ी हैं। 11वीं तक पढ़ी सामजिया कहती हैं कि यह उनका पुश्तैनी पेशा है, जिसे उन्होंने माता-पिता को देखकर सीखा। वे बताती हैं कि कोटा डोरिया साड़ियों में बॉर्डर जरी और गोल्डन तार से बनाया जाता है तथा कपड़े के रूप में कॉटन का इस्तेमाल होता है। एक साधारण साड़ी तैयार करने में 8 से 10 दिन लगते हैं, जबकि जाल डिजाइन वाली साड़ी में 15 दिन और भारी वर्क वाली साड़ी को तैयार करने में लगभग 2 माह का समय लगता है। इसमें डिजाइन के हिसाब से अलग-अलग मजदूरी मिलती है। नकली कोटा डोरिया पर रोक लगाने के लिए 1999-2000 मे केन्द्रीय कानून भौगोलिक चिह्नितकरण अधिनियम के अन्तर्गत कोटा डोरिया का पेंटेट करवाया गया था। इस कानून के हत कोट डोरिया में नकी उत्पाद बेचना अपराध है। इसके बावजूद नकली कोटा डोरिया बेचा जाता है।