Kota: तेज रफ्तार कार ने कुचली 7 महीने की मासूम बच्ची, हॉस्पिटल में मौत, मां का रो-रोकर बुरा हाल

शर्मा ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर फरार कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मृतका के परिजन इसी क्षेत्र में मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं।