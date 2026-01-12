Kota: तेज रफ्तार कार ने कुचली 7 महीने की मासूम बच्ची, हॉस्पिटल में मौत, मां का रो-रोकर बुरा हाल

बच्ची की फाइल फोटो: पत्रिका
Rajasthan Road Accident: कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में रविवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में 7 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई। मार्बल चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने मां के साथ चल रही बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची गंभीर घायल हो गई।
परिजन उसे तत्काल न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृत बच्ची की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। बच्ची की मां बार-बार यही कहती नजर आई कि लक्ष्मी उनके साथ ही सड़क किनारे चल रही थी, तभी अचानक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया।
डिप्टी मनीष शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद बच्ची के शव को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।
शर्मा ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर फरार कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मृतका के परिजन इसी क्षेत्र में मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं।
