Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कल आधे से ज्यादा कोटा शहर में इसलिए नहीं आएगा 8 घंटे पानी

सकतपुरा जल शोधन संयंत्र में किया जाएगा आवश्यक मरम्मत कार्य, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक लिया जाएगा शटडाउन

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 17, 2025

Hanumangarh water supply

पानी की सप्लाई रहेगी बाधित (फोटो-पत्रिका)

शहर में मंगलवार को 8 घंटे पानी नहीं मिलेगा। जलशोधन संयंत्र सकतपुरा में आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए शटडाउन लिया जाएगा। शहरी जल योजना कोटा के सकतपुरा सि्थत 130 एमएलडी. जल शोधन संयंत्र के इन्टेक वेल पम्प हाउस पर 11 व 3.3 केवी. ब्रेकर, पैनल तथा विद्युत उपकरणों का वार्षिक रखरखाव तथा 11 केवी केबल ज्वॉइंट किट को बदलने का कार्य किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता श्याम माहेश्वरी ने बताया कि कार्य को करने के लिए मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जलापूर्ति बन्द रखी जाएगी।

ये क्षेत्र रहेंगे जलापूर्ति से प्रभावित

नदी पार संपूर्ण सकतपुरा, नान्ता, बालिता, सम्पूर्ण कुन्हाडी, बडगांव जोन, सम्पूर्ण बून्दी रोड क्षेत्र, शम्भूपुरा जोन, नयाखेडा, नयापुरा, सिविल लाइंस, लाडपुरा, खाईरोड, खण्ड गांवडी, दोस्तपुरा, आर्मी क्षेत्र, खेडली फाटक, मालारोड, जनकपुरी, गुरुद्वारा रोड जंक्शन, भीमगंजमण्डी, डडवाडा, सम्पूर्ण स्टेशन क्षेत्र, कैलाशपुरी जोन, भदाना जोन, कालातालाब जोन, सोगरिया जोन, आकाशवाणी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस लाइन रोड की समस्त कॉलोनियां, आर.के. नगर, शिव नगर, बोरखेडा जोन, बारां रोड, नया नोहरा जोन, चन्द्रेसल जोन, रोटेदा व रायपुरा जोन में शटडाउन के दौरान जलापूर्ति नहीं हो सकेगी।

शाम को कम दबाव से मिलेगा पानी

मरम्मत व आवश्यक कार्य पूर्ण होने पर जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी लेकिन शाम के समय कम दबाव से जलापूर्ति होगी। बुधवार को जलापूर्ति सामान्य होगी। विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से मंगलवार को शटडाउन से पहले जलापूर्ति के दौरान पर्याप्त जल संग्रहण करने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

drinking water crisis

drinking water problem

कोटा

water supply scheme

वाटर क्राइसेस

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 07:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कल आधे से ज्यादा कोटा शहर में इसलिए नहीं आएगा 8 घंटे पानी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में कार के उड़े परखच्चे, शादी में जा रहे 2 लोगों की मौत

कोटा

Boxing World Cup 2025: बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी

arundhati choudhary boxer
कोटा

Kota Crime: निवेशकों को हाई माइक्रो इनकम स्कीम का झांसा, 2.12 करोड़ जमा कर फुर्र हो गई कंपनी

कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, सरसों तेज, सोयाबीन, मैथी व लहसुन मंदा

Kota Mandi
कोटा

Good News: सरकारी नौकरी की इस भर्ती में बढ़ा दिए 100 पद, अब कुल 648 पदों पर होगी भर्ती

Sarkari Naukri
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.