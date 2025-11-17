कल आधे से ज्यादा कोटा शहर में इसलिए नहीं आएगा 8 घंटे पानी

पानी की सप्लाई रहेगी बाधित (फोटो-पत्रिका)
शहर में मंगलवार को 8 घंटे पानी नहीं मिलेगा। जलशोधन संयंत्र सकतपुरा में आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए शटडाउन लिया जाएगा। शहरी जल योजना कोटा के सकतपुरा सि्थत 130 एमएलडी. जल शोधन संयंत्र के इन्टेक वेल पम्प हाउस पर 11 व 3.3 केवी. ब्रेकर, पैनल तथा विद्युत उपकरणों का वार्षिक रखरखाव तथा 11 केवी केबल ज्वॉइंट किट को बदलने का कार्य किया जाएगा।
अधिशासी अभियंता श्याम माहेश्वरी ने बताया कि कार्य को करने के लिए मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जलापूर्ति बन्द रखी जाएगी।
ये क्षेत्र रहेंगे जलापूर्ति से प्रभावित
नदी पार संपूर्ण सकतपुरा, नान्ता, बालिता, सम्पूर्ण कुन्हाडी, बडगांव जोन, सम्पूर्ण बून्दी रोड क्षेत्र, शम्भूपुरा जोन, नयाखेडा, नयापुरा, सिविल लाइंस, लाडपुरा, खाईरोड, खण्ड गांवडी, दोस्तपुरा, आर्मी क्षेत्र, खेडली फाटक, मालारोड, जनकपुरी, गुरुद्वारा रोड जंक्शन, भीमगंजमण्डी, डडवाडा, सम्पूर्ण स्टेशन क्षेत्र, कैलाशपुरी जोन, भदाना जोन, कालातालाब जोन, सोगरिया जोन, आकाशवाणी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस लाइन रोड की समस्त कॉलोनियां, आर.के. नगर, शिव नगर, बोरखेडा जोन, बारां रोड, नया नोहरा जोन, चन्द्रेसल जोन, रोटेदा व रायपुरा जोन में शटडाउन के दौरान जलापूर्ति नहीं हो सकेगी।
शाम को कम दबाव से मिलेगा पानी
मरम्मत व आवश्यक कार्य पूर्ण होने पर जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी लेकिन शाम के समय कम दबाव से जलापूर्ति होगी। बुधवार को जलापूर्ति सामान्य होगी। विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से मंगलवार को शटडाउन से पहले जलापूर्ति के दौरान पर्याप्त जल संग्रहण करने की अपील की है।
