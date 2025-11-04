कोटा संभाग को मिली छह मोबाइल लैब यूनिट, मिनटों में जुटेंगे साक्ष्य

राजस्थान में फॉरेंसिक जांच को नई तकनीकी ताकत मिलने जा रही है। कोटा फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) को पहली बार छह अत्याधुनिक मोबाइल लैब वाहन मिले हैं, जो अपराध स्थल पर पहुंचकर मौके पर ही वैज्ञानिक जांच करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस सौगात से अब कोटा संभाग में फॉरेंसिक जांच पहले से कहीं अधिक तेज, सटीक और आधुनिक हो जाएगी। मंगलवार को ये वाहन कोटा एफएसएल को औपचारिक रूप से सौंपे गए। मौके पर पुलिसकर्मियों और एफएसएल अधिकारियों को इन वाहनों की कार्यप्रणाली तथा तकनीकी फीचर्स का प्रशिक्षण भी दिया गया।