Mandi News: गेहूं, सोयाबीन, सरसों, चना हुआ मंदा, 20000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें कोटा मंडी भाव

भाव : गेहूं 2551 से 2631, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800,धान (1509) 2200 से 2801, धान (1718) 3000 से 3350, धान पूसा 2700 से 3101, सोयाबीन 4000 से 4680, सरसों 6400 से 6800, अलसी 6800 से 7400, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ नया 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4650, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7200, धनिया नया ईगल 6500 से 7400, मूंग 6500 से 7300, उड़द पुराना 4000 से 6300, उड़द नया 5500 से 6800, चना देशी 5200 से 5621, चना मौसमी 5000 से 5600, चना पेप्सी 5000 से 5600 प्रति क्विंटल रहे।