Kota Mandi Bhav : बंपर आवक, धान व लहसुन तेज, सोयाबीन मंदा

लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9800 रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 17, 2025

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 2 लाख कट्टे की आवक रही। धान 50, धान (पूसा-1) 100 रुपए तेज रहा। सोयाबीन 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9800 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 10200 रहा। मिडियम माल 300 तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य पदार्थों में मामूली अंतर रहा।

भाव : गेहूं 2511 से 2651, धान सुगन्धा 2000 से 2500, धान (1509) 2000 से 2801, धान (1847) 2300 से 2600, धान (1718) 2600 से 3270, धान (पूसा-1) 2400 से 3001, धान दागी 1200 से 2200, सोयाबीन 3000 से 4621, सरसों 6000 से 6800, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1300 से 1900, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5100, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 7300, धनिया ईगल 6500 से 7800, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5100, चना मौसमी 5000 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4600 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2250, चंबल 2225, सदाबहार 2095, लोकल रिफाइंड 1970, दीप ज्योति 2110, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2785, कोटा स्वास्तिक 2370, सोना सिक्का 2620, कटारिया गोल्ड 23850 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4250 से 4310 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9980, कोटा फ्रेश 9900, पारस 10250, नोवा 9950, अमूल 10000, मधुसूदन 10290 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी तेज व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी में तेजी रही। सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 158200 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 400 रुपए की गिरावट के 125800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 126450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 125800

गोल्ड (22 k) :116481

गोल्ड (20 k) : 109391

गोल्ड (18 k) : 100640

गोल्ड (14 k) :88592

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

