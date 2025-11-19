Kota Mandi Bhav : धान व लहसुन मंदा, सोयाबीन व चना तेज

भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 2 लाख कट्टे की रही। धान 1509 व 1718 में 50 रुपए मंदा रहा। सोयाबीन 30, चना 25 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9500 रहा। लहसुन 300 मंदा रहा। किराना बाजार में सोयाबीन तेलों में मामूली तेजी रही।
भाव : गेहूं 2511से 2651, धान सुगन्धा 2000 से 2500, धान (1509) 2000 से 2851, धान (1847) 2300 से 2650, धान (1718) 2600 से 3200, धान (पूसा-1)2400 से 3201, धान दागी 1200 से 2200, सोयाबीन 3000 से 4631, सरसों 6000 से 6800, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1300 से 1900, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5100, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6500 से 7800, धनिया ईगल 7500 से 8000, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5050, चना मौसमी 5000 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2105, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2120, सरसों स्वास्तिक 2620, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2785, कोटा स्वास्तिक 2370, सोना सिक्का 2620, कटारिया गोल्ड 23850 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4250 से 4310 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी : मिल्क फूड 9880, कोटा फ्रेश 9600, पारस 9850, नोवा 9750, अमूल 9950, मधुसूदन 9950 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी
सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी व सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 4900 रुपए की तेजी के साथ 161000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 2000 रुपए की तेजी के साथ 126600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 127250 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 124600
गोल्ड (22 k) :117037
गोल्ड (20 k) : 109913
गोल्ड (18 k) : 101120
गोल्ड (14 k) :89014
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
