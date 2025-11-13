Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों व धान में तेजी

लहसुन की आवक लगभग 5000 कट्टे की रही। भाव 2000 से 9800 रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 13, 2025

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 150000 कट्टे की आवक रही। सोयाबीन में 100, सरसों में 50 व धान में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। लहसुन की आवक लगभग 5000 कट्टे की रही। भाव 2000 से 9800 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 10000 रहा। लहसुन 200 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में मूंगफली तेल में आंशिक तेजी रही।

भाव : गेहूं 2511 से 2651, धान सुगन्धा 2000 से 2350, धान (1509) 2000 से 2771, धान (1847) 2000 से 2550, धान (1718) 2600 से 3100, धान (पूसा-1) 2000 से 2651, धान दागी 1000 से 2000, सोयाबीन 3000 से 4911 सरसों 6000 से 6700, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1200 से 1850, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5200, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 7300, धनिया ईगल 6500 से 7800, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4900 से 5200, चना मौसमी 5000 से 5200, चना पेप्सी के भाव 4800 से 5301 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2110, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2125, सरसों स्वास्तिक 2640, अलसी 2390 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2790, कोटा स्वास्तिक 2360, सोना सिक्का 2640, कटारिया गोल्ड 2380 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4250 से 4310 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9980, कोटा फ्रेश 9900, पारस 10250, नोवा 9950, अमूल 10000, मधुसूदन 10290 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना व चांदी के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 6800 हजार रुपए की तेजी के साथ 165000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 3100 रुपए की तेजी के 128500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 129150 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 128000

गोल्ड (22 k) :118519

गोल्ड (20 k) : 111304

गोल्ड (18 k) : 102400

गोल्ड (14 k) :90141

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

Updated on:

13 Nov 2025 08:13 pm

Published on:

13 Nov 2025 08:05 pm

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों व धान में तेजी

