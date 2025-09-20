Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों मंदा, लहसुन तेज

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 30000 कट्टे की रही। सोयाबीन 20, सरसों 50 रुपए मंदी रही। लहसुन लगभग 11000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 8000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8500 रहा। लहसुन 100 तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में सि्थरता रही।
भाव : गेहूं 2525 से 2650, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800,धान (1509) 2200 से 2801, धान (1718) 3000 से 3350, धान पूसा 2700 से 3101, सोयाबीन 4000 से 4451, सरसों 6000 से 6550, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4650, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7100, धनिया नया ईगल 6500 से 7300, मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 5500, उड़द नया 4000 से 5800, चना देशी 5200 से 5350, चना मौसमी 5000 से 5350, चना पेप्सी 4800 से 5400 प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2230, चंबल 2210, सदाबहार 2130, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2150, सरसों स्वास्तिक 2720, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2790, कोटा स्वास्तिक 2340, सोना सिक्का 2610, कटारिया गोल्ड 2350 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4320 से 4360 क्विंटल।
देसी घी : मिल्क फूड 9190, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9350, सरस 9460, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000 क्विंटल रहा।
चांदी व सोने में तेजी
सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 2400 रुपए प्रति किग्रा की तेजी के साथ 133200 रुपए रहे। वहीं 700 रुपए तेज होकर सोना कैडबरी के भाव 114000 तथा शुद्ध सोने के भाव 114600 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 114100
गोल्ड (22 k) : 105648
गोल्ड (20 k) :99217
गोल्ड (18 k) : 91280
गोल्ड (14 k) : 80352
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)