Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, उड़द व लहसुन तेज

Kota Mandi
भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 180000 कट्टे रही। सोयाबीन 50, सरसों 50, उड़द 200 रुपए तेज रही। लहसुन लगभग 6000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9800 रुपए रहा। लहसुन 200 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भाव स्थित रहे।
भाव इस तरह रहे : गेहूं 2475 से 2621, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2650, धान (1509 ) नया गीला 1600 से 2401, सूखा 2500 से 2751, धान (1847) 2000 से 2550, धान (1718) 2600 से 3200, धान दागी 1000 से 2000, सोयाबीन 3000 से 4601, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1100 से 1850, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 3800 से 4800, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500 से 7300, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6800, चना देशी 4900 से 5325, चना मौसमी 5000 से 5250, चना पेप्सी 4800 से 5301 प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2235, चंबल 2215, सदाबहार 2090, लोकल रिफाइंड 1970, दीप ज्योति 2100, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2760, कोटा स्वास्तिक 2325, सोना सिक्का 2610, कटारिया गोल्ड 2340 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4270 से 4310 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी : मिल्क फूड 9980, कोटा फ्रेश 9900, पारस 10250, नोवा 9950, अमूल 10000, मधुसूदन 10290 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी गिरी, सोने में तेजी
सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी गिरी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 200 रुपए गिरकर 150800 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 122000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 122650 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 121600
गोल्ड (22 k) :112593
गोल्ड (20 k) : 105739
गोल्ड (18 k) : 97280
गोल्ड (14 k) :85634
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
