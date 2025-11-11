Kota Mandi Bhav : गेहूं, धनिया तेज, चना मंदा, खाद्य तेलों में भी तेजी

भाव इस तरह रहे : गेहूं 2511 से 2621, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2650, धान (1509 ) नया गीला 1500 से 2401, सूखा 2500 से 2721, धान (1847) 2000 से 2550, धान (1718) 2600 से 3100, धान दागी 1000 से 2000, सोयाबीन 3000 से 4651, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1200 से 1850, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 3800 से 4800, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 7100, धनिया ईगल 6500 से 7300, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6800, चना देशी 4900 से 5200, चना मौसमी 5000 से 5200, चना पेप्सी 4800से 5301 प्रति क्विंटल रहे।