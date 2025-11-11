Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धनिया तेज, चना मंदा, खाद्य तेलों में भी तेजी

लहसुन लगभग 6000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9500 रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 11, 2025

भामाशाहमंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 175000 कट्टे रही। गेहूं 20, धनिया 100 रुपए तेज रहा। चना 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 6000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9800 रहा। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों में 20 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।

भाव इस तरह रहे : गेहूं 2511 से 2621, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2650, धान (1509 ) नया गीला 1500 से 2401, सूखा 2500 से 2721, धान (1847) 2000 से 2550, धान (1718) 2600 से 3100, धान दागी 1000 से 2000, सोयाबीन 3000 से 4651, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1200 से 1850, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 3800 से 4800, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 7100, धनिया ईगल 6500 से 7300, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6800, चना देशी 4900 से 5200, चना मौसमी 5000 से 5200, चना पेप्सी 4800से 5301 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2110, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2125, सरसों स्वास्तिक 2640, अलसी 2390 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2775, कोटा स्वास्तिक 2340, सोना सिक्का 2620, कटारिया गोल्ड 2360 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4250 से 4310 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9980, कोटा फ्रेश 9900, पारस 10250, नोवा 9950, अमूल 10000, मधुसूदन 10290 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेज

सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 1800 रुपए तेज होकर 1800 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 1400 रुपए की तेजी के साथ 125200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 125850 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 125000

गोल्ड (22 k) :115741

गोल्ड (20 k) : 108696

गोल्ड (18 k) : 100000

गोल्ड (14 k) :88028

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 08:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, धनिया तेज, चना मंदा, खाद्य तेलों में भी तेजी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

1995 Delhi Blast: 30 साल बाद भी कोटा के रामगोपाल नहीं भूल पाए धमाकों की वो दहशत, जिस्म पर अब भी है छर्रों के निशान

कोटा

कोटा के ये इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर मचा रहे धूम, मजे-मजे में हो रही लाखों की कमाई

कोटा

ACB की बड़ी कार्रवाई, CBN इंस्पेक्टर के लिए लाखों की रिश्वत लेता दलाल गिरफ्तार, बेटे ने दी थी शिकायत

कोटा

Kota Murder: मामा ही निकला लैब टेक्नीशियन की पत्नी और बेटी का हत्यारा, उधारी नहीं लौटाई तो दोस्तों के साथ मिलकर किया मर्डर

कोटा

Kota: मंडी में रिकॉर्ड तोड़ धान की आवक, रोजाना पहुंच रहे 250000 बोरी जिंस, बंद करना पड़ा गेट, 1KM तक लग गई वाहनों की कतारें

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.