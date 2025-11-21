Kota Mandi Bhav : गेहूं, सरसों, उड़द मंदा, धनिया तेज

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 200000 कट्टे की रही। गेहूं 30, सरसों 50, उड़द 100 रुपए मंदा रहा। धनिया 200 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9500 रहा। लहसुन 200 तेज रहा। किराना बाजार में मूंगफली तेलों में 20 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।
भाव : गेहूं 2451 से 2621, धान सुगन्धा 2000 से 2451, धान (1509) 2000 से 2851, धान (1847) 2300 से 2600, धान (1718-1885) 2600 से 3250, धान (पूसा-1) 2400 से 2901, धान दागी 1200 से 2200, सोयाबीन 3000 से 4601, सरसों 6000 से 6700, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1300 से 1900, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5100, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6500 से 8000, धनिया ईगल 7500 से 8200, मूंग 6000 से 7000, उड़द पुराना 4000 से 5800, उड़द नया 4000 से 6400, चना देशी 4800 से 5050, चना मौसमी 5000 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2250, चंबल 2225, सदाबहार 2095, लोकल रिफाइंड 1970, दीप ज्योति 2110, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2800, कोटा स्वास्तिक 2380, सोना सिक्का 2640, कटारिया गोल्ड 2400 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4250 से 4310 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी : मिल्क फूड 9880, कोटा फ्रेश 9600, पारस 9850, नोवा 9750, अमूल 9950, मधुसूदन 9950 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी गिरी, सोने के भाव में तेजी
सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी में गिरावट रही। सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 1500 रुपए की कमी के साथ 157000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 800 रुपए की तेजी के साथ 126400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के बाद 127050 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24k) (99.5): 125600
गोल्ड (22k) :116296
गोल्ड (20k) : 109217
गोल्ड (18k) : 100480
गोल्ड (14k) :88451
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
