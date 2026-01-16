Kota: धीरेंद्र शास्त्री की कथा आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, 23 से 25 जनवरी तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

कोटा शहर में एनएच-27 फोरलेन पुलिया अनंतपुरा पर जयपुर-चित्तौड़गढ़ की ओर से आने वाले भारी वाहनों को बारां-खानपुर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। झालावाड़ जिले में तीनधार पुलिया, पीपलिया चौराहा और मामा-भांजा चौराहा से मध्यप्रदेश और झालावाड़ की ओर से कोटा आने वाले भारी वाहनों को खानपुर-बारां मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा। भानपुरा (मध्यप्रदेश) के लेदी चौराहा से कोटा की ओर आने वाले भारी वाहन भी इसी मार्ग से जाएंगे।