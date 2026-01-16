16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कोटा

Kota: धीरेंद्र शास्त्री की कथा आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, 23 से 25 जनवरी तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

Traffic Diversion In Kota: कोटा के रामगंजमंडी क्षेत्र में 23 से 25 जनवरी तक होने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है।

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 16, 2026

फोटो: पत्रिका

Dhirendra Shastri Katha In Ramganj Mandi: कोटा में रामगंजमंडी क्षेत्र के मोडक थाना इलाके में 23 से 25 जनवरी तक होने वाली धीरेंद्र शास्त्री की कथा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने आयोजन के दौरान यातायात सुचारू रखने के लिए इन तीन दिनों तक भारी वाहनों (यात्री बसों को छोड़कर) के लिए डायवर्जन लागू किया है।

ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कथा आयोजन के दौरान कोटा, झालावाड़ और मध्यप्रदेश की ओर से आने-जाने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा।

कोटा शहर में एनएच-27 फोरलेन पुलिया अनंतपुरा पर जयपुर-चित्तौड़गढ़ की ओर से आने वाले भारी वाहनों को बारां-खानपुर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। झालावाड़ जिले में तीनधार पुलिया, पीपलिया चौराहा और मामा-भांजा चौराहा से मध्यप्रदेश और झालावाड़ की ओर से कोटा आने वाले भारी वाहनों को खानपुर-बारां मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा। भानपुरा (मध्यप्रदेश) के लेदी चौराहा से कोटा की ओर आने वाले भारी वाहन भी इसी मार्ग से जाएंगे।

कोटा ग्रामीण क्षेत्र में सांगोद चौराहा, गोपालपुरा एटलेन टोल प्लाजा, देवलीमांझी और आवां तिराहा सहित कई स्थानों पर डायवर्जन रहेगा। गोपालपुरा टोल प्लाजा से एनएच-52 पर आने वाले भारी वाहनों को मोरुकलां की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, दिल्ली की ओर से एक्सप्रेस-वे से आने वाले भारी वाहनों को कराड़िया इंटरचेंज से एनएच-27 होते हुए बारा की तरफ भेजा जाएगा।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह डायवर्जन आदेश केवल 23 से 25 जनवरी तक कथा आयोजन के दौरान ही प्रभावी रहेगा। इसके बाद यातायात व्यवस्था पूर्ववत कर दी जाएगी। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने की अपील की है।

राजस्थान: इस कस्बे की राजनीति में बड़ा उलटफेर: खोड़निया फिर बैठे नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर, कांग्रेस खेमे में उत्साह
डूंगरपुर
congress news

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: धीरेंद्र शास्त्री की कथा आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, 23 से 25 जनवरी तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

कोटा

राजस्थान न्यूज़

