कोटा

Kota Mandi Bhav: सोयाबीन, चना व धान पूसा के भाव तेज, 2 लाख कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

Rajasthan Mandi News: कोटा मंडी में कृषि जिंसों की आवक लगभग 2 लाख कट्टे रही, जिसमें सोयाबीन, चना और धान पूसा के भाव में तेजी देखने को मिली।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 03, 2025

Kota-Mandi

कोटा मंडी की खबर (फोटो: पत्रिका)

Mandi Bhav: भामाशाहमंडी में मंगलवार को जिंसों की आवक लगभग 2 लाख कट्टे की रही। सोयाबीन 25, चना 50, धान पूसा 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 6000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8500 रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलाें में सि्थरता रही।

भाव इस तरह रहे: गेहूं 2451 से 253, धान सुगन्धा 2400 से 2651, धान (1509) 2500 से 2971, धान (1847) 2400 से 2750, धान (1718-1885) 2600 से 3350, धान (पूसा-1) 2400 से 3301, धान (1401) 3100 से 3450, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4551, सरसों 6000 से 6700, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1300 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 7500 से 9200, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5200, चना मौसमी 4800 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4400 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव: (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2265, चंबल 2235, सदाबहार 2100, लोकल रिफाइंड 1985, दीप ज्योति 2110, सरसों स्वास्तिक 2625, अलसी 2375 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2810, कोटा स्वास्तिक 2410, सोना सिक्का 2660, कटारिया गोल्ड 2440 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9880, कोटा फ्रेश 9600, पारस 9850, नोवा 9750, अमूल 9950, मधुसूदन 9950 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा: चांदी में तेजी, सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी में तेजी रही। सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 800 रुपए की तेजी के साथ 174000 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 500 रुपए गिरावट के साथ 129100 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 129750 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 129000
गोल्ड (22 k) :119444
गोल्ड (20 k) : 112174
गोल्ड (18 k) : 103200
गोल्ड (14 k) : 90845
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

