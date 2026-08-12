Kota: जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद मां की मौत, ड्रिप चढ़ाते ही 5 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत

सोमवार देर रात जेके लोन अस्पताल के प्रसूता वार्ड में एक अलग घटना से भी हड़कंप मच गया। सोडियम लिक्विड (आरएल) ड्रीप लगाए जाने के बाद करीब पांच प्रसूताओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के मुताबिक ड्रीप लगने के बाद प्रसूताओं को सांस लेने में परेशानी, सर्दी लगने और बेचैनी जैसी शिकायत हुई। कुछ प्रसूताएं असामान्य व्यवहार करने लगी। अस्पताल स्टाफ ने तत्काल उपचार शुरू किया। इनमें से दो प्रसूताओं को हालत गंभीर होने पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। दीगोद क्षेत्र के पाडलिया निवासी अशोक मेराठा और गंगापुर निवासी मोहम्मद हारून ने बताया कि उनकी पत्नियां भी इसी वार्ड में भर्ती थीं। उनके अनुसार, आरती, तबस्सुम, केकशां और प्रियंका समेत पांच प्रसूताओं को ड्रीप लगाई गई थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि दो ही प्रसूताओं की ड्रीप के बाद तबीयत बिगड़ी थी।