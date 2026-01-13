13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Good News: राजस्थान में यहां 1,050 युवाओं को ऑन-द-स्पॉट मिला जॉब ऑफर, जानें पूरी डिटेल्स

Job Fair In Rajasthan: कोटा में सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय युवा संबल मेला आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 13, 2026

Job-Fair

मेले में भाग लेते युवा (फोटो: पत्रिका)

Kota Yuva Sambal Mela: दशहरा मैदान में सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय युवा संबल मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कोटा जिले की अनीता से सीधा संवाद कर उनके काम के बारे में जानकारी ली।

अनीता ने सीएम से संवाद करते हुए बताया कि उसने आरसेटी के अंतर्गत जूट से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण लिया है। अब जूट से पायदान व हैडीक्राफ्ट आइटम तैयार कर स्वरोजगार कर रही है। अनिता ने बताया कि वह इससे न सिर्फ स्वयं आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित युवा संबल मेला युवाओं की ऊर्जा, संकल्प और सामर्थ्य का प्रतीक है। यदि युवाओं की शक्ति को सही दिशा मिले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। युवा संबल मेले के माध्यम से जब युवा रोजगार, व्यवसाय और उद्यमिता से जुड़ते है तो वे आत्मनिर्भर जीवन, आत्मनिर्भर समाज और आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव रखते हैं।

कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ऊर्जा और उच्च स्मरण शक्ति के प्रतीक थे। उनके जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने युवाओं से एकाग्रता, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति अपनाने का आह्वान किया।

रोजगार कार्यालय के उपनिदेशक मनोज कुमार पाठक ने बताया कि युवा संबल मेले में 6,059 पंजीकृत रोजगारार्थी, 52 नियोक्ता, 7,867 रिक्तियां, 2,642 ऑन द स्पॉट इंटरव्यू में 1,050 युवाओं को जॉब ऑफर दिए गए। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण भी किया गया। मेले में पांच युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। गए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, जिला कलक्टर पीयूष समारिया, एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला व निगम आयुक्त ओपी मेहरा समेत अधिकारी व युवाओं ने भाग लिया।

जन जागरण रैली सम्पन्न: स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग कोटा के माध्यम से सोमवार को जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव गीता चौधरी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग संयुक्त निदेशक सविता कृष्णिया समेत अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

न्याय योजनाओं की दी जानकारी प्राधिकरण सचिव गीता चौधरी की ओर से एक निजी शिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर विद्यार्थियों के स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने, नशे से दूर रहने की जानकारी दी गई। इस दौरान मिडियेशन फॉर द नेशन 2.0 तथा न्याय आपके की ओर से जनुपयोगी सेवाओं की जानकारी दी गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Roadways : खुशखबर, राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 445 नई बसें, टेंडर प्रक्रिया शुरू
बीकानेर
Good news Rajasthan Roadways fleet added 445 new buses tender process begun know how many buses these districts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 09:37 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Good News: राजस्थान में यहां 1,050 युवाओं को ऑन-द-स्पॉट मिला जॉब ऑफर, जानें पूरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mandi News: सोयाबीन, धान और लहसुन के भाव मंदे, गेहूं, चना और उड़द तेज, जानें मंडी रेट

Kota-Mandi-News
कोटा

कोटा में देह व्यापार का भंडाफोड़, 8 महिलाएं और 9 पुरुष गिरफ्तार, इलाके में मचा हड़कंप

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, उड़द तेज, सोयाबीन, धान व लहसुन मंदा

कोटा

राजस्थान से बड़ी खबर: 25 पैसे के इनामी बदमाश को मारी गोली, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था हिस्ट्रीशीटर

कोटा

Viral Video: कोटा में पैंथर पर भारी पड़ा बैल, 10 मिनट चला संघर्ष, देखें वीडियो

Viral-Video
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.