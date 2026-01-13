Good News: राजस्थान में यहां 1,050 युवाओं को ऑन-द-स्पॉट मिला जॉब ऑफर, जानें पूरी डिटेल्स

रोजगार कार्यालय के उपनिदेशक मनोज कुमार पाठक ने बताया कि युवा संबल मेले में 6,059 पंजीकृत रोजगारार्थी, 52 नियोक्ता, 7,867 रिक्तियां, 2,642 ऑन द स्पॉट इंटरव्यू में 1,050 युवाओं को जॉब ऑफर दिए गए। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण भी किया गया। मेले में पांच युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। गए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, जिला कलक्टर पीयूष समारिया, एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला व निगम आयुक्त ओपी मेहरा समेत अधिकारी व युवाओं ने भाग लिया।