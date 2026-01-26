खुशखबरी… हाड़ौती के 1.13 लाख घरों तक पहुंचेगा कालीसिंध नदी का शुद्ध पानी, 1149.36 करोड़ का कार्यादेश हुआ जारी

जलदाय विभाग ने कोटा और बूंदी जिलों के लिए इस महत्वाकांक्षी नवनेरा वृहद पेयजल परियोजना के चारों पैकेजों के लिए कुल 1149.36 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर दिए हैं। परियोजना का विस्तृत प्लान तैयार हो चुका है और अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दो दिन पूर्व जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने इस संबंध में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।