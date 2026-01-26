26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

खुशखबरी… हाड़ौती के 1.13 लाख घरों तक पहुंचेगा कालीसिंध नदी का शुद्ध पानी, 1149.36 करोड़ का कार्यादेश हुआ जारी

Water Project: जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021 में स्वीकृत इस परियोजना के लिए कुल 1661.14 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के अंतर्गत पैकेज-1 में इन्टेक वेल, राइजिंग मेन पाइपलाइन तथा 3 जल शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Jan 26, 2026

water project

प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई जेनरेटेड

कोटा। चम्बल नदी के बाद अब हाड़ौती अंचल की जनता को कालीसिंध नदी का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कालीसिंध नदी का पानी कोटा और बूंदी जिलों के 1 लाख 13 हजार से अधिक घरों तक पहुंचेगा। पीकेसी-ईआरसीपी के तहत निर्मित नवनेरा बांध से नवनेरा वृहद पेयजल परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

जलदाय विभाग ने कोटा और बूंदी जिलों के लिए इस महत्वाकांक्षी नवनेरा वृहद पेयजल परियोजना के चारों पैकेजों के लिए कुल 1149.36 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर दिए हैं। परियोजना का विस्तृत प्लान तैयार हो चुका है और अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दो दिन पूर्व जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने इस संबंध में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

चार पैकेजों में होगा निर्माण कार्य

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021 में स्वीकृत इस परियोजना के लिए कुल 1661.14 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के अंतर्गत पैकेज-1 में इन्टेक वेल, राइजिंग मेन पाइपलाइन तथा 3 जल शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा।

पैकेज-2 के अंतर्गत इटावा ब्लॉक के लिए ट्रांसमिशन मेन पाइपलाइन, पंप हाउस और क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विकसित किया जाएगा। पैकेज-3 में सुल्तानपुर और लाडपुरा ब्लॉकों के लिए पाइपलाइन और पंप हाउस का निर्माण होगा। पैकेज-4 के तहत बूंदी जिले के नैनवा, केशवरायपाटन, तालेड़ा और बूंदी ब्लॉकों के 365 गांवों में संपूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

परियोजना को अगस्त 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पेयजल समस्या का होगा स्थायी समाधान

परियोजना पूर्ण होने के बाद कोटा जिले के 384 गांवों, इटावा, सुल्तानपुर और कैथून सहित 3 कस्बों तथा बूंदी जिले के 365 गांवों और कापरेन, लाखेरी एवं केशवरायपाटन कस्बों में कुल 1,13,287 घरों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना से वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि परियोजना के लिए वर्ष 2022 और 2023 में आमंत्रित निविदाएं अधिक दरों के कारण निरस्त करनी पड़ी थीं। इसके बाद तीसरी बार निविदाओं को चार पैकेजों में विभाजित कर पुनः आमंत्रित किया गया, जिससे प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ी और अब सभी कार्यादेश जारी हो चुके हैं।

ये होंगे मुख्य निर्माण कार्य

  • 1 इन्टेक वेल
  • 3 वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट
  • 210 उच्च जलाशय
  • 14 पंप हाउस
  • 4500 किलोलीटर से अधिक पाइपलाइन
  • 1.13 लाख घरेलू जल कनेक्शन

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: 23 जिलों में तूफानी बारिश-ओलावृष्टि का डबल अलर्ट, मौसम विभाग ने 27 जनवरी के लिए जारी की चेतावनी
जयपुर
IMD alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 08:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / खुशखबरी… हाड़ौती के 1.13 लाख घरों तक पहुंचेगा कालीसिंध नदी का शुद्ध पानी, 1149.36 करोड़ का कार्यादेश हुआ जारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा में सवा करोड़ का सोना पार: जिस नए कारीगर को दिया काम, वही तिजोरी साफ कर हुआ फरार

कोटा

‘कागज के प्लेन उड़ाने वालों सुन लो…कोटा की धरती से जल्द ही प्लेन उड़ेगा’, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, करोड़ों रुपए की दी कई सौगातें

Kota Green-Field Airport
कोटा

Rajasthan: 6 गांवों के किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 13.82 करोड़ रुपए की लागत से मिलेगा ये बड़ा लाभ

Diversion Channel
कोटा

6.91 करोड़ रुपए से राजस्थान में यहां होगा सड़क और नाली निर्माण, विधायक ने किया शिलान्यास

MLA Kalpana Devi
कोटा

Dhirendra Shastri: श्रीराम कथा में धीरेन्द्र शास्त्री का गला रुंधा, आंखों से छलके आंसू, बहन की शादी का किया जिक्र

Acharya Dhirendra Krishna Shastri, Acharya Dhirendra Krishna Shastri in Kota, Acharya Dhirendra Krishna Shastri in Rajasthan, Baba Ramdev, Kota News, Rajasthan News, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन कोटा, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन राजस्थान, बाबा रामदेव, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज, श्रीराम कथा,श्रीराम कथा इन कोटा, श्रीराम कथा इन राजस्थान
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.