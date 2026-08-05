पंख फैलाकर मोर ने बिखेरी प्रकृति की छटा

हर्षित भार्गव







कस्बाथाना। कस्बाथाना क्षेत्र के एक बाड़े में मंगलवार को मोर ने अपने आकर्षक पंख फैलाकर लंबे समय तक नृत्य किया। वहीं, अन्य मोर आसपास विचरण करते नजर आए। बारिश के मौसम में मोरों का नृत्य प्रकृति की सुंदरता का मनमोहक नजारा होता है। अचानक बाड़े में मोरों के पहुंचने और उनके नृत्य ने आसपास मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्षेत्र में मोरों की मौजूदगी को पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।



फोटो कैप्शन : कस्बाथाना क्षेत्र के एक बाड़े में पंख फैलाकर नृत्य करता मोर।