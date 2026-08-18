प्रजापत समाज ने मनाई जयंती

खटकड़. कस्बे में प्रजापत समाज ने शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की जयंती मनाई। इस दौरान समाज के लोगों ने उनके चित्र के सामने द्वीप प्रज्ज्वलित कर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी। प्रजापत समाज के जिलाध्यक्ष रामस्वरूप प्रजापत ने बताया कि रामचंद्र विद्यार्थी उत्तरप्रदेश के देवरिया जिले के निवासी थे। जब वे 13 वर्ष 2 माह के थे।तब वे अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए थे। इस दौरान संभाग अध्यक्ष सोहन लाल प्रजापत,जिलाध्यक्ष रामस्वरूप प्रजापत,कोषाध्यक्ष महावीर प्रजापत,सत्यनारायण, छोटू लाल,मदन लाल,मोती लाल,राधेश्याम, गणेश लाल,राकेश,महावीर, सोनू,भोजराज,हेमंत,किशन लाल भील,शंकर कहार,गणेश मेहर आदि उपस्थित थे।
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