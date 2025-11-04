Rajasthan Weather : हाड़ौती में बरसे बादल, कोटा बैराज का एक व गुढ़ा बांध के दो गेट खुले

कोटा का अधिकतम तापमान 4 डिग्री गिरकर 28.7 व न्यूनतम तापमान 3 डिग्री बढ़कर 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 4 किमी प्रति घंटे की रही। बीते 24 घंटे में 17.3 एमएम बारिश दर्ज की गई। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर के समय करीब दस मिनट तक तेज बारिश हुई, जिससे खेतों में सूखी पड़ी धान की फसल फिर भीग गई। कई खेतों में फसलें जमीन पर बिछ गईं, जिससे कटाई में दिक्कत आ रही है। किसानों ने बताया कि बार-बार बारिश से खेतों की मिट्टी सूखने से पहले ही गीली हो रही है, जिससे रबी की बुवाई में देरी हो रही है।