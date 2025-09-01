Rajasthan Weather : झमाझम बारिश, गुढ़ा के पांच, कालीसिंध बांध के 2 गेट खोले

हाड़ौती अंचल में सोमवार को भी कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। कोटा व बूंदी शहर में झमाझम बारिश हुई। कोटा शहर में सुबह 9 से 11 बजे के बीच कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश होती रही। उसके बाद बादल छाए रहे। इससे मौसम में ठंडक रही। कोटा में 1.9, चेचट में 4, दीगोद में 32, कनवास में 12, लाडपुरा में 10, रामगंजमंडी में 60, सांगोद में 7, सुल्तानपुर में 28 एमएम बारिश दर्ज की गई। हवा की रफ्तार 6 किमी प्रति घंटे की रही। अधिकतम तापमान 3 डिग्री गिरकर 28.0 व न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा।