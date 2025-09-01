Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : झमाझम बारिश, गुढ़ा के पांच, कालीसिंध बांध के 2 गेट खोले

कोटा व बूंदी शहर में झमाझम बारिश, इससे मौसम में ठंडक रही

कोटा

Shailendra Tiwari

Sep 01, 2025

हाड़ौती अंचल में सोमवार को भी कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। कोटा व बूंदी शहर में झमाझम बारिश हुई। कोटा शहर में सुबह 9 से 11 बजे के बीच कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश होती रही। उसके बाद बादल छाए रहे। इससे मौसम में ठंडक रही। कोटा में 1.9, चेचट में 4, दीगोद में 32, कनवास में 12, लाडपुरा में 10, रामगंजमंडी में 60, सांगोद में 7, सुल्तानपुर में 28 एमएम बारिश दर्ज की गई। हवा की रफ्तार 6 किमी प्रति घंटे की रही। अधिकतम तापमान 3 डिग्री गिरकर 28.0 व न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

जैतसागर का पानी कॉलोनियों में भरा

बूंदी शहर में अल सुबह से कभी तेज तो भी रिमझिम बारिश होती रही। लगातार बारिश होने से नवल सागर व जैतसागर के पानी की निकासी के चलते बीबनवां रोड की कॉलोनियों में पानी भर गया। नागदी बाजार में भी अधिकांश दुकानों में पानी भर गया। हिण्डोली क्षेत्र में भी तेज बारिश हुई। उसके बाद गुढ़ा बांध के पांच गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। बूंदी में 33, तालेड़ा में 7, इन्द्रगढ़ में 4, हिण्डोली में 18, रायथल में 16 एमएम बारिश दर्ज की गई।

रैफी नदी में उफान, 10 घंटे बंद रहा मार्ग

बारां. जिले में मेघ मेहरबान रहे। बारां शहर में दोपहर को कुछ देर के लिए बारिश हुई। इस बीच जिले के देवरी, जलवाड़ा, अंता, बड़गांव में भी बारिश हुई। देवरी में रैफी नदी में बहाव तेज होने से 10 घंटे तक मार्ग बंद रहा। इसके अलावा जलवाड़ा में भी सुखार नदी की रपट से होकर पानी बहता रहा।

झालावाड़ में झूम के बरसे बादल

झालावाड़ जिले में इन दिनों जोरदार बारिश का दौर जारी है। नदी-नालों में जोरदार पानी की आवक जारी है। शहर में सुबह 9.30 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ जो रूक-रूक शाम तक जारी रहा। झालावाड़ में 8, रायपुर में 34, अकलेरा में एक, असनावर में 14, बकानी में 7, डग में 10, गंगधार में 35, झालरापाटन में 26, मनोहरथाना में 9, पिड़ावा में 17, सुनेल में 5 एमएम बारिश दर्ज की गई।

01 Sept 2025

