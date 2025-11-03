Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Weather : फिर बदला मौसम का मिजाज, शाम को बरसे बादल, मंडी में धान भीगा

किसानों-व्यापारियों की बढ़ी चिंता

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 03, 2025

Kota Weather

Kota Weather

प्रदेश में सोमवार को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर हाड़ौती अंचल पर साफ नजर आया। दिनभर खुला मौसम रहने के बाद शाम को अचानक आसमान में घने बादल छा गए और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। हल्की से मध्यम बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी बह निकला और कई लोग भीगते नजर आए। शहर के कई इलाकों में बरसात के कारण ट्रैफिक धीमा हो गया। तापमान में गिरावट से ठंडक का अहसास बढ़ गया।

मौसम विभाग के अनुसार, 4 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं, 5 नवंबर से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने और उत्तर दिशा से ठंडी हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई गई है।

बंपर आवक, भीगा धान

इधर, बारिश का असर भामाशाहमंडी में भी देखने को मिला। सोमवार को यहां करीब 2 लाख कट्टों की कृषि जिंसों की आवक हुई, जिनमें से डेढ़ लाख कट्टे धान के थे। आवक अधिक होने के कारण सारा माल खुले में ढेर लगा हुआ था। अचानक हुई बारिश से कई कट्टे धान के भीग गए, जिससे किसानों और व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। मंडी में तिरपाल से माल को ढकने की कोशिशें की गईं, लेकिन नमी से नुकसान की आशंका बनी हुई है।

गिरा पारा

कोटा का अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 32.9 व न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरकर 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 3 किमी प्रति घंटे की रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

कोटा

Rajasthan Weather News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 11:25 pm

Published on:

03 Nov 2025 11:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Weather : फिर बदला मौसम का मिजाज, शाम को बरसे बादल, मंडी में धान भीगा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, बरसे बादल, मंडी में धान भीगा, किसानों-व्यापारियों की बढ़ी चिंता

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, सरसों व लहसुन मंदा

कोटा

जेईई-मेन 2026 : परफेक्ट स्कोर वालों को फिर मिलेगी एक जैसी एआइआर-1

JEE Main 2026 NTA Advisory for Students
कोटा

हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिसाव पीडि़त ठेकाकर्मी की मौत, 20 लाख मुआवजे पर सहमति

Hydrogen sulphide gas leak victim dies, 20 lakh compensation agreed
कोटा

जेर्ईई-मेन परीक्षा से कैलकुलेटर की सुविधा हटाई, एक ही दिन में बदला इनफोर्मेशन बुलेटिन

JEE Advanced 2025 Exam
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.