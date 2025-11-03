Rajasthan Weather : फिर बदला मौसम का मिजाज, शाम को बरसे बादल, मंडी में धान भीगा

Kota Weather
प्रदेश में सोमवार को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर हाड़ौती अंचल पर साफ नजर आया। दिनभर खुला मौसम रहने के बाद शाम को अचानक आसमान में घने बादल छा गए और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। हल्की से मध्यम बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी बह निकला और कई लोग भीगते नजर आए। शहर के कई इलाकों में बरसात के कारण ट्रैफिक धीमा हो गया। तापमान में गिरावट से ठंडक का अहसास बढ़ गया।
मौसम विभाग के अनुसार, 4 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं, 5 नवंबर से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने और उत्तर दिशा से ठंडी हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई गई है।
बंपर आवक, भीगा धान
इधर, बारिश का असर भामाशाहमंडी में भी देखने को मिला। सोमवार को यहां करीब 2 लाख कट्टों की कृषि जिंसों की आवक हुई, जिनमें से डेढ़ लाख कट्टे धान के थे। आवक अधिक होने के कारण सारा माल खुले में ढेर लगा हुआ था। अचानक हुई बारिश से कई कट्टे धान के भीग गए, जिससे किसानों और व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। मंडी में तिरपाल से माल को ढकने की कोशिशें की गईं, लेकिन नमी से नुकसान की आशंका बनी हुई है।
गिरा पारा
कोटा का अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 32.9 व न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरकर 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 3 किमी प्रति घंटे की रही।
