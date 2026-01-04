4 जनवरी 2026,

रविवार

राज्य

कोटा

Rajasthan Weather : अब आए सर्दी के दिन…हांड भी कांपने लगे, दिन में अलाव जले

घने बादल छाए रहे, कोहरे में लिपटा रहा शहर, सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हुए, बाजारों में आवाजाही कम रही, दुकानदार मायूस रहे, नए कोटा का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री व स्टेशन क्षेत्र का 6.5 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान एक दिन में 5 डिग्री कम हुआ

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jan 04, 2026

Kota Weather

Kota Weather

मावठ के बाद अब सर्दी पूरे रंग में हैं। लगातार बादल, कोहरा और सर्द हवाओं ने रविवार को धूजणी छुड़ा दी। अवकाश के दिन होने पर भी लोग घरों में ही दुबके रहे। हाडकंपाने वाली सर्दी ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। सुबह से ही घने बादल छाए रहे और पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा रहा।

बर्फीली हवाओं ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया। जिससे लोग दिनभर ठिठुरते नजर आए और कई जगह दिन में ही अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाते नजर आए। सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कड़ाके की सर्दी के कारण शहर के बाजारों में रौनक कम रही। कई इलाकों में दुकानदार अलाव तापते नजर आए। सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते दिखे। रात के समय लोग जल्द घरों को लौट गए।

अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री का अंतर

नए कोटा क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री गिरकर 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री का अंतर रहा। वहीं, स्टेशन क्षेत्र में अधिकतम तापमान 13.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बच्चों, बुजुर्गों को बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता

सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सर्दी से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने पशुपालकों को अपने पशुओं को बचाने की सलाह दी है।

घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसे देखते हुए कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों के लिए घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

विभाग का कहना है कि आगामी दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही राज्य के कुछ भागों में शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, हालांकि कहीं-कहीं शीत दिन की स्थिति बन सकती है।

Rajasthan Weather : अब आए सर्दी के दिन…हांड भी कांपने लगे, दिन में अलाव जले

