Rajasthan Weather : अब आए सर्दी के दिन…हांड भी कांपने लगे, दिन में अलाव जले

बर्फीली हवाओं ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया। जिससे लोग दिनभर ठिठुरते नजर आए और कई जगह दिन में ही अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाते नजर आए। सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कड़ाके की सर्दी के कारण शहर के बाजारों में रौनक कम रही। कई इलाकों में दुकानदार अलाव तापते नजर आए। सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते दिखे। रात के समय लोग जल्द घरों को लौट गए।