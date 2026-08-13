Kota Mandi Bhav : चने में तेजी, सोयाबीन-धनिया मंदे

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी जिन्सों की आवक करीब 13 हजार कट्टे रही। चने के भाव में 50 रुपए की तेजी रही, जबकि सोयाबीन 100 रुपए और धनिया 150 रुपए मंदा रहा। लहसुन की आवक करीब 8 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 20,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में आंशिक परिवर्तन रहा।