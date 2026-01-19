राजस्थान से MP में 16,000 करोड़ की लागत से बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, 75KM की दूरी हो जाएगी कम

तीन साल पहले राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के चम्बल नदी के आसपास बसे जिलों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए अटल प्रोग्रेस वे (चम्बल एक्सप्रेस वे) बनाने का निर्णय हुआ का। इसकी डिजायन में बदलाव किया जा रहा है। अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के नाम से यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह एक्सप्रेस वे लाखेरी के बाद दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाना प्रस्तावित था। इसके लिए बड़ा टर्मिनल बनाया जाना प्रस्तावित है।