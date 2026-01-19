राजस्थान से MP में 16,000 करोड़ की लागत से बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, 75KM की दूरी हो जाएगी कम

फोटो: पत्रिका
Greenfield Expressway: कोटा से MP के सागर-विदिशा के बीच रोड कनेक्टिविटी आने वाले सालों में और बेहतर होने वाली है। कोटा से विदिशा तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे मनाया जाएगा। इसके बनने से कोटा से विदिशा का सड़क मार्ग आसान हो जाएगा और दूरी घट जाएगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को मध्यप्रदेश के विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में 16 हजार करोड़ रुपए लागत से कोटा से सागर-विदिशा तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की। इससे सागर से कोटा के बीच की दूरी 75 किमी तक कम हो जाएगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कोटा जिले में भारतमाला परियोजना में दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा।
गडकरी ने कहा कि सिंहस्थ के लिए उज्जैन-झालावाड़ 2500 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे सहित अन्य रोड भी बनाए जाएंगे। उज्जैन आकर फिर से घोषणा करेंगे।
तीन साल पहले राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के चम्बल नदी के आसपास बसे जिलों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए अटल प्रोग्रेस वे (चम्बल एक्सप्रेस वे) बनाने का निर्णय हुआ का। इसकी डिजायन में बदलाव किया जा रहा है। अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के नाम से यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह एक्सप्रेस वे लाखेरी के बाद दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाना प्रस्तावित था। इसके लिए बड़ा टर्मिनल बनाया जाना प्रस्तावित है।
1 दिल्ली से भोपाल/विदिशा(सेन्ट्रल एमपी) तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी। कोटा-दिल्ली एक्सप्रेस वे (डीएमई का हिस्सा) पहले से बन रहा है। कोटा-विदिशा एक्सप्रेस वे जुड़ने से दिल्ली से भोपाल/विदिशा तक यात्रा का समय सिर्फ 10 घंटे रह जाएगा (अभी 14-16 घंटे या ज्यादा लगते हैं), जो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा।
6 . कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग : कोटा, विदिशा-भोपाल क्षेत्र के किसानों का चावल, गेहूं, चना, सोयाबीन आदि दिल्ली और राजस्थान के बाजारों में तेज पहुंचेगा और किसानों को बेहतर भाव मिलेगा।
कोटा-विदिशा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का मध्यप्रदेश में काम चल रहा है। राजस्थान में अभी कोई अपडेट नहीं है।
