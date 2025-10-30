Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व धान में मंदी, खाद्य तेल के भाव यथावत

भाव : गेहूं 2475 से 2621, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2700, धान (1509 ) नया गीला 2000 से 2501, सूखा 2500- 2731, सोयाबीन नया 3000 से 4401, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4500, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 6800, धनिया नया ईगल 6500 से 7300 , मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500,चना देशी 4900 से 5250, चना मौसमी 5000 से 5200 चना पेप्सी के भाप 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।