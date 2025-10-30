Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व धान में मंदी, खाद्य तेल के भाव यथावत

लहसुन की आवक लगभग 5000 कट्टे की रही। भाव 2000 से 9500 रहे।

2 min read
कोटा

image

Shailendra Tiwari

Oct 30, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 100000 कट्टे की रही। सोयाबीन 50 व धान में 50 रुपए प्रति क्विंटल की कमी आई। लहसुन की आवक लगभग 5000 कट्टे की रही। भाव 2000 से 9500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9800 रहा। खाद्य तेल के भाव यथावत रहे।

भाव : गेहूं 2475 से 2621, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2700, धान (1509 ) नया गीला 2000 से 2501, सूखा 2500- 2731, सोयाबीन नया 3000 से 4401, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4500, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 6800, धनिया नया ईगल 6500 से 7300 , मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500,चना देशी 4900 से 5250, चना मौसमी 5000 से 5200 चना पेप्सी के भाप 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2245, चंबल 2225, सदाबहार 2100, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2115, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2760, कोटा स्वास्तिक 2320, सोना सिक्का 2610, कटारिया गोल्ड 2335 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4270 से 4320 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9980, कोटा फ्रेश 9900, पारस 10250, नोवा 9950, अमूल 10000, मधुसूदन 10290 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : सोने-चांदी में गिरावट

सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने व चांदी के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 200 रुपए की गिरावट के साथ 147000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 600 रुपए की गिरावट के साथ 120800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 121450 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 121300

गोल्ड (22 k) :112315

गोल्ड (20 k) : 105478

गोल्ड (18 k) : 97040

गोल्ड (14 k) :85423

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

Published on:

30 Oct 2025 07:56 pm

