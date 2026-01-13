राजस्थान के मार्केट पर भी पड़ रहा अमरीका-ईरान विवाद का असर, बासमती चावल का निर्यात ठप, गिरे दाम

US-Iran Conflict Impact In Rajasthan: ईरान के मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक हालात की आंच अब हाड़ौती अंचल तक पहुंच गई है। ईरान में जारी अस्थिरता के चलते वहां के आयातकों और भारतीय निर्यातकों ने हाथ खींच लिए हैं। इसका सीधा असर हाड़ौती क्षेत्र पर पड़ा है, जहां से बड़ी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात होता है। हाड़ौती से होने वाला बासमती चावल का निर्यात लगभग ठप हो गया है। बंदरगाहों पर चावल का स्टॉक पड़ा हुआ है और नए निर्यात सौदे नहीं हो पा रहे हैं। इसके चलते पिछले तीन-चार दिनों में धान (चावल) के दामों में 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आ गई है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।